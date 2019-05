Gli studenti di Romans D’Isonzo alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola

Gli studenti e le studentesse dell' I.C. “Celso Macor” di Romans D’Isonzo hanno partecipato alla XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola che si sta svolgendo a Serra San Quirico (AN). Con lo spettacolo “IL PASSATO FA IL FUTURO” hanno messo in scena una storia fresca e divertente ambientata in un museo. Qui il rapporto con la storia e i grandi personaggi del passato trovano un legame con il presente vissuto dai ragazzi, protagonisti in scena. L’obiettivo è quello di far comprendere l’inscindibilità degli eventi trascorsi con quelli attuali, che creano la base per gli eventi futuri. Alla base dello spettacolo c'è stato un lavoro di presa di coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando ad esercitare un controllo delle emozioni, superando difficoltà ed insicurezze e spronando a potenziare le capacità creative. Gli studenti sono stati accompagnati dalle insegnanti Cinzia Cecchini, Alessandra Fazzini, Lucia Meli e Daniela Lenardi e dal primo cittadino Igor Godeas. La scuola di Celso Macor era stata segnalata dalla Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia.