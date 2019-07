Gorizia, bagno di folla per Tish

Sono stati un migliaio gli spettatori di Tish nel concerto nel parco di Palazzo Coronini a Gorizia. La cantante, reduce del successo sul piccolo schermo al talent Amici e forte di un grandissimo seguito sui social, ha scelto la città in cui vive ed è cresciuta per il primo live dopo la sua esperienza televisiva.

Artefice dell’iniziativa l’associazione Smilevents, con la collaborazione e il sostegno del Comune di Gorizia. Una prima volta anche per il parco di viale XX Settembre, messo a disposizione dalla Fondazione Coronini, mai usato prima come location per eventi del genere e promosso a pieni voti.

In scaletta sia le canzoni del suo primo lavoro, “Tish”, come “Casinò”, You make me vomit” e “How can you live”, sia cover. Accanto a lei il chitarrista Eugenio Cattini, che la affiancherà anche nel tour in programma dall’autunno. Tish, nome d’arte di Tijana Boric, 18 anni, nata nella Repubblica Serba, è cantante e musicista.

Poliglotta, in quanto parla cinque lingue, fa musica da quando aveva quattro anni. Oggi suona ben cinque strumenti: pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Come i suoi fan ben sanno, e come hanno imparato gli spettatori del talent condotto da Maria Defilippi, non si mostra mai a nessuno senza i due puntini neri che si disegna tutti i giorni sul volto con l’eyeliner.