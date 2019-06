Gorizia, rimandato per lutto Universo Buenos Aires

Per il lutto cittadino proclamato domani, è stato spostato a domenica 24 l’appuntamento con Ouverture, la ricca stagione di eventi organizzata da Palazzo Coronini Cronberg nel contesto del suo meraviglioso parco con il supporto della Fondazione Carigo e la collaborazione di Circolo ControTempo, Consorzio Tutela Vini Collio e Cta.

Domenica alle 21 sarà proposto Universo Buenos Aires: Borges e Piazzolla allo specchio. L’appuntamento è dedicato al tango di Astor Piazzolla e al grande poeta e scrittore Jorge Luis Borges, entrambi vissuti a Buenos Aires e testimoni dell’originalità di quel mondo. Giulio Chiandetti alla chitarra, e la flautista Sara Clanzig, saranno accompagnati dalle letture di Borges a cura del poeta goriziano Alberto Princis. L'ingresso è libero. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ospitato dalle Scuderie di Palazzo Coronini.

L’iniziativa è un omaggio alla capitale argentina in cui alla fine dell’Ottocento nasce da diverse tradizioni musicali il tango, con il suo ballo originale e creativo. Dai primi anni del Novecento si diffonderà in tutto il mondo, evolvendosi in seguito soprattutto con il contributo di Astor Piazzolla, compositore e suonatore del bandoneón, un tipo di fisarmonica, di origine tedesca. Tango e poesia, un universo sensibile e toccante, ricchi di contaminazioni e contraddizioni, dalle sfumature bellicose a quelle romantiche, dal cinismo più crudo alla nostalgia.