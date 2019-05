Gorizia e Cormòns presentano il Festival Mercatali

Da sabato 4 a domenica 12 maggio 2019 si svolgerà a Gorizia la XVI edizione del Festival Internazionale di Chitarra Classica Enrico Mercatali, che includerà il prestigioso Concorso chitarristico (destinato a tutte le categorie di solisti e musica da camera con chitarra), la rassegna concertistica “Grandi Interpreti in Concerto”, Masterclass internazionali sulla tecnica chitarristica e sull’interpretazione musicale tenuti da Maestri di chiara fama internazionale, conferenze di liuteria, mostre di liuteria ed esposizioni di arti visive.

La Manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani, è realizzata grazie al prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alle Attività Culturali e Assessorato al Turismo), della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, del Comune di Gorizia, del Comune di Cormòns, del Comune di Bale-Valle (Croazia) e della Cassa Rurale FVG, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, in collaborazione con la Casa delle Arti di Gorizia e con il Comune di Sequals.

Il nucleo centrale del Festival si svolgerà a Gorizia presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia, mentre alcune iniziative realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cormòns avranno luogo a presso la Sala Civica di Palazzo Locatelli a Cormòns.

L’iniziativa, a carattere internazionale, è dedicata alla formazione culturale dei giovani e dalla prima edizione ad oggi ha registrato una crescita progressiva dei partecipanti provenienti non solo dall’Europa, ma anche dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti e dall’Australia. Vincitore della precedente edizione 2018 è stato l’artista ungherese Sidoo Zsombor, mentre nel 2017 il prestigioso Premio Mercatali è stato assegnato all’australiano Campbell Diamond.

La manifestazione, nata per ricordare il chitarrista goriziano Enrico Mercatali, prematuramente scomparso, è cresciuta di anno in anno, divenendo un trampolino di lancio per diversi musicisti che proprio grazie a questo importante riconoscimento hanno avuto occasione di farsi conoscere e apprezzare anche all’estero. Il Mercatali è gemellato con prestigiosi Festival internazionali e offre ogni anno al vincitore della VI categoria (concertisti senza limiti d’età) l’opportunità di esibirsi nell’ambito di importanti vetrine a livello internazionale. La valenza internazionale del festival è confermata anche dal sostegno che importanti aziende produttrici di strumenti musicali, corde e accessori per chitarra, note a livello mondiale, hanno voluto offrire al Festival, porgendo in omaggio ai concorrenti vincitori i propri prodotti. Tra queste citiamo Altamira Guitars (Cina), Hannabach (Germania), Fondazione D’Addario (Stati Uniti), Gallistrings e Gewa Music (Italia). In particolare l’Azienda cinese Altamira Guitars, il liutaio trentino Stefano Robol, la Fenexport, il liutaio goriziano Roberto Franceschini (specializzato in costruzione di chitarre, violini e violoncelli) contribuiranno alla realizzazione del progetto offrendo quattro chitarre premio di loro produzione, che saranno inserite nel Montepremi del Concorso. Altra novità di quest’anno è il “DotGuitar Prize” che sarà assegnato al vincitore della VI categoria Concertisti (Premio Mercatali). Il “DotGuitar Prize” consiste nella pubblicazione di un album offerto dalla DotGuitar, che sosterrà le spese necessarie alla pubblicazione, per l’etichetta DotGuitar CD. L’album del vincitore sarà distribuito nei più importanti negozi di musica online internazionali (iTunes, Amazon, Spotify ecc).



La XVI edizione del Festival Internazionale di Chitarra Classica Enrico Mercatali si aprirà sabato 4 maggio alle ore 17.30 a Gorizia, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia, con l’inaugurazione della mostra del pittore e incisore goriziano Franco Dugo intitolata “Luigi Musina: la boxe, Gorizia, il suo tempo”. L’iniziativa vuole essere un omaggio al pugile Luigi Musina, nato nel 1914 a Gorizia e scomparso nel 1990, campione italiano ed europeo dei pesi medio-massimi e vincitore del prestigioso “Guanto d’oro”. Il pugilato è sempre stato un tema caro al pittore goriziano e la mostra sarà articolata in due sezioni: la prima presenterà una raccolta di ritratti di pugili famosi realizzati da Dugo nel corso della sua carriera, tra i quali due in particolare dedicati proprio a Luigi Musina, mentre l’altra sezione sarà dedicata al rapporto tra l’artista e la musica. Seguirà un racconto sulla vita del pugile goriziano a cura dei giornalisti Umberto Sarcinelli e Guido Barella, intramezzato dalle musiche del Gorizia Guitar Quartet, composto da Pierluigi Coroni, Francesca Arcidiacono, Marco Facchinetti e Mario Milosa (solisti della Gorizia Guitar Orchestra), che presenterà al pubblico una composizione inedita del musicista goriziano Giorgio Tortora dedicata a Luigi Musina, dal titolo “Una carezza per Angelo”.

Domenica 5 maggio il Festival si sposterà a Cormòns dove alle ore 18.00, presso la Sala Civica di Palazzo Locatelli, si terrà la presentazione del “Premio Leonardo”, riservato al vincitore del Concorso Mercatali 2019 e l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura dedicata a Leonardo da Vinci.

Il “Premio Leonardo” è un concorso di arti visive promosso dall’Associazione Culturale Alpen Adria di Gorizia, ideato per commemorare Leonardo da Vinci nel cinquecentesimo anno dalla sua morte. Il tema del concorso è il rapporto del grande artista con la Pittura e con la Musica. Leonardo infatti fu un artista poliedrico e si occupò non solo di pittura e architettura, ma fu trattatista, anatomista, scenografo, musicista e inventore di strumenti musicali. Tra le tante opere pervenute al Concorso, nella Sala Civica di Palazzo Locatelli saranno esposte solo le prime venti selezionate dalla Giuria Tecnica, che concorreranno al “Premio Leonardo”. L’artista vincitore riceverà un premio in denaro (dal valore di 500,00 euro) e la sua opera sarà donata domenica 12 maggio al chitarrista vincitore del Premio Mercatali.

Sempre domenica 5 maggio, a seguire, il Gruppo Corale Ars Musica di Poggio Terza Armata, diretto dal Maestro Lucio Rapaccioli, eseguirà un concerto incentrato sul periodo storico che vide Leonardo “artifex rinascimentale”. Saranno eseguiti brani di Orlando di Lasso, Josquin Després, Jacob Arcadelt, Luca Marenzio, Giacomo Gastoldi, Salomon Rossi e altri aurori.

La manifestazione proseguirà lunedì 6 maggio a Gorizia, dove si terrà un Concerto che avrà come protagonisti i giovani talenti internazionali della chitarra dei Conservatori della nostra Regione. Alle ore 20.30, sul palco della Sala Concerti di Palazzo De Grazia, si esibiranno Giulia Liberalato e Matteo Chiodini (allievi del M° Pierluigi Corona del Conservatorio Tartini di Trieste) seguiti da Nina Havelkova e dal Duo Marco Di Lena - Erika Poropat (classe del M° Stefano Viola del Conservatorio Tomadini di Udine).



Protagonista della serata di mercoledì 8 maggio sarà l’Athanor Guitar con la partecipazione straordinaria della flautista Luisa Sello. Il quartetto di chitarre, composto da musicisti della nostra regione (Maria Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa e Fulvio Sain), si esibirà alle ore 20.30 presso la Sala Civica di Palazzo Locatelli a Cormòns.

Giovedì 9 maggio il Festival ritornerà nella sede goriziana, dove rimarrà stabilmente fino a fine concorso. Alle ore 20.30, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia, avrà luogo il Concerto inaugurale della XVI edizione del Concorso Internazionale Mercatali con l’esibizione del Trio Evocation (Croazia), 1° premio nella categoria musica da camera al Mercatali 2018, seguito dal chitarrista Giulio Tampalini (Italia), uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei.

La mattina di venerdì 10 maggio alle ore 9.00, presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia di Gorizia, inizieranno le audizioni del Concorso che proseguiranno fino a domenica 12. Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 17.30, il liutaio trentino Stefano Robol terrà una conferenza sulla costruzione degli strumenti musicali, mentre alle ore 19.00 avrà luogo il concerto dei vincitori del Concorso Bale-Valle Live Guitar 2018 con l’esibizione di Zeljana Jeric (Croazia), categoria Junior, seguita da Elia Portarena (Italia), 1° premio categoria concertisti. La serata proseguirà con un breve intervento del chitarrista David Dyakov (Bulgaria), giovane talento naturale vincitore di numerosi Concorsi Internazionali, tra i quali il Premio Mercatali. Dyakov illustrerà inoltre le caratteristiche delle chitarre prodotte dall’Azienda Altamira Guitars (Cina), prestigioso sponsor tecnico del Concorso Mercatali.

Per i giovani talenti che partecipano alla manifestazione nelle tre giornate di concorso si terranno a Palazzo De Grazia anche i Masterclass internazionali sulla tecnica chitarristica e sull’interpretazione musicale, tenuti dai Maestri Hubert Kappel (Germania), Giulio Tampalini (Italia), Adriano Del Sal (Italia), David Dyakov (Bulgaria) e Lucio Matarazzo (Italia). Sarà inoltre aperta la mostra degli strumenti musicali prodotti dal liutaio Stefano Robol e dal liutaio goriziano Roberto Franceschini, specializzato in costruzione di chitarre, violini e violoncelli.

Sabato 11 maggio, alle ore 19.00, si terrà un’interessante Conferenza concerto sulle corde Hannabach con dimostrazioni tecniche a cura del Maestro Francesco Taranto, artista di Hannabach Strings. Seguirà quindi la finale della IV categoria (solisti fino a 20 anni).

Il Festival si concluderà domenica 12 maggio, alle ore 20.30 con la Finale della categoria concertisti senza limiti d’età. Come di consueto si affronteranno sul palcoscenico della Sala Concerti di Palazzo De Grazia i cinque finalisti, accuratamente selezionali dalla Giuria internazionale nelle giornate precedenti, per aggiudicarsi il prestigioso Premio Mercatali. Presidente della Giuria sarà quest’anno il Maestro Lucio Matarazzo, titolare della Cattedra di Chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica di Avellino e direttore di dotGuitart.it, una delle più prestigiose riviste dedicate al mondo della chitarra.

Le fasi finali e la finalissima del Concorso saranno divulgate in diretta streaming. Tutte le iniziative in programma nell’ambito del Festival sono a ingresso libero.