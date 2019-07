Grado, visita al casone amato da Pasolini

Questa estate è all’insegna di Medea. Ricorrono, infatti, i 50 anni dall’arrivo sull’Isola del Sole del celebre cast diretto da Pier Paolo Pasolini, che con 14 minuti di riprese a Grado - protagonista la celebre cantante lirica Maria Callas - contribuì ad attirare l’attenzione internazionale sulla laguna e a farla entrare nella storia del cinema. Oltre alla mostra allestita fino al 23 luglio nel foyer dell’ex Cinema Cristallo, giovedì 18 luglio il pubblico avrà l’occasione di visitare il celebre Casone Mota Safon, luogo amato da Pasolini, che raggiungeva ogni qualvolta si trovava a Grado. Si parte alle 16 da Piazza Marinai d’Italia (info 342 6210696 o eventimedea@gmail.com) e all’interno del Casone saranno proiettati i 14 minuti del film Medea girati nella laguna; seguirà un intervento a cura di Luisa Venier, dell’Associazione La signora delle fiabe, che ripercorrerà i tempi in cui Grado era frequentata dalle celebrità dell’epoca. Un aperitivo conviviale a cura dell’Associazione Graesani de Palù anticiperà il ritorno sulla terraferma, previsto per le 19.45. Tra i molti altri appuntamenti in programma, si segnala la serata di lunedì 22 luglio, alle 21 sul Lungomare Nazario Sauro, dal suggestivo titolo “Pasolini, Maria Callas e il Campione”, con la presenza di un ospite d’onore, Giuseppe Gentile (Giasone bambino nel film di Pasolini), che dialogherà con Francesca Agostinelli.