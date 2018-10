Gran finale per il Festival Udine Castello

Grande festa nel punto più alto della città per l’evento conclusivo del Festival Udine Castello. Sul palco, Luisa Sello & Friends: alle 11 di domenica 28 ottobre, nel Salone del Parlamento del castello udinese, potremo ammirare un cospicuo ed eterogeneo gruppo di interpreti. A partire da Luisa Sello, definita dal New York Concert Review “artista dalla tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charm”, scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Il suo curriculum vanta concerti in tutto il mondo, a fianco di maestri quali Muti, Pinnock, Diaz e Sciarrino, con orchestre quali Wiener Symphoniker e Thailand Symphony Orchestra, in location di assoluto prestigio, dalla Carnegie Hall al Teatro alla Scala. Docente al Conservatorio di Trieste e all’Università di Vienna, la Sello è testimonial Miyazawa, incide per Stradivarius e Millennium di Pechino.

Al suo fianco, domenica applaudiremo la ballerina Anja Mejač, la flautista Anita Prelovšek, le pianiste Elena Starceva Somun e Aurora Sabia e l’Athanor Guitar Quartet, formato da Maria Francesca Arcidiacono, Elisabetta Biondi, Mario Milosa e Fulvio Sain.

Il programma è adatto a tutti i gusti: Rossini, Haendel, Bach, Petrassi, Doppler, Ibert e Piazzolla. Inoltre, ascolteremo la prima esecuzione assoluta di “Sixies and Sevens” di Giorgio Tortora.

Il Festival Udine Castello è organizzato dagli Amici della Musica di Udine con il sostegno e il contributo della Regione FVG, del Ministero delle Attività dei Beni Culturali, del Comune di Udine, dei Civici Musei e della Fondazione Friuli.

Biglietti in prevendita presso il box office del Teatro Palamostre, dalle 17.30 alle 19.30, o direttamente all’ingresso dei concerti fino ad esaurimento posti. Il costo (15 euro interi, 10 euro ridotti) include la visita ai Civici Musei del piano nobile. Bus navetta gratuito ai piedi del Castello.

Ricordiamo infine che sono aperte le prevendite degli abbonamenti della 97° Stagione Concertistica “Grande Musica, Grandi Interpreti” degli Amici della Musica di Udine, sempre al box office del Palamostre.