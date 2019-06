Gran finale per il Teatro fatto di niente

Quattordici anni di Teatro fatto di niente. Lo storico progetto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, che anche quest’anno ha coinvolto l’intera scuola primaria Friz, approderà martedì 4 giugno (ore 17) sul palcoscenico dell’Auditorium Zanon di Udine per presentare nello spettacolo finale dal titolo “Poesie d’insieme” il percorso di un intero anno. Curato quest’anno dall’attrice Serena Di Blasio, Teatro fatto di niente è realizzato con il sostegno e la collaborazione del Comune di Udine e dell’Istituto comprensivo VI nell’ambito del più ampio programma di attività “Teatro di gran classe 2018/19.

La poesia è stata al centro del percorso di quest’anno. Lasciando libera la propria creatività e giocando con il suono, il ritmo e il significato della parola poetica, i bambini hanno elaborato, insieme alla curatrice Serena Di Blasio, delle brevi azioni teatrali per raccontarsi attraverso voci, parole in coro, gesti e movimenti. Il percorso di laboratorio è stato quest’anno arricchito dalla partecipazione di Michalengelo Frola della compagnia ligure Scena Madre, che con i bambini ha lavorato sull’imprescindibile dimensione collettiva del fare teatro.

Tra i progetti di punta dell’Ente Regionale Teatrale nonché importante risorsa formativa per le scuole di Udine, Teatro fatto di niente è un laboratorio annuale che mette al centro il bambino sia nella sua dimensione individuale sia all’interno di quella peculiare comunità che è la classe. Il progetto ha scelto la semplicità come poetica, proponendo ai bambini un contesto per mettersi in gioco che privilegia gli aspetti formativi, simbolici ed evocativi del Teatro.

Per maggiori informazioni visitare i siti www.ertfvg.it e www.blogteatroescuola.it.