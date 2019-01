Gran finale per il teatro in friulano al Ristori

Ultimo appuntamento con la rassegna di teatro in friulano del Ristori di Cividale del Friuli: la compagnia Drin e Delaide di Rivignano, domenica 13 gennaio alle 18, metterà in scena lo spettacolo "Puare Talie…Viparis in famee", per la regia di Claudio Mezzelani.

Una commedia ricca di equivoci, conflitti, battute esilaranti, colpi di scena…, tutti sorprendenti perchè nessun elemento corrisponde a un comportamento prevedibile. Situazioni paradossali o assurde, dialoghi spiazzanti, personaggi che cambiano faccia, atmosfera surreale. Tutto concorrerà a trascinare il pubblico in un vortice di situazioni che, supportate sempre dall’ironia e dal divertimento, sfoceranno in un finale…da non svelare. Ingresso gratuito.