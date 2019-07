Grande festa a Udine per l'apertura dei saldi

Sabato 6 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi, la città di Udine sarà animata da moltissimi eventi organizzati o promossi dal Comune. Si parte alle 7:30 in piazza San Giacomo con l’ormai tradizionale Concerto del Risveglio, quest’anno eseguito dal talento udinese Sebastian Di Bin (foto e locandina in allegato), considerato a livello internazionale uno dei maggiori pianisti della sua generazione.



Debutta ufficialmente a undici anni con l'orchestra Slovenicum di Lubjana in un concerto nella Sala del Parlamento del Castello di Udine. Nutrito e considerevole il suo palmares di premi ottenuti: spiccano in particolar modo il Golden Price 1° Premio al “ San José International Piano Competition” 2014 in California, con Premio del Pubblico e Premi Speciali e il 4° Premio al prestigioso “12th UNISA International Piano Competition” a Pretoria in Sudafrica, il 1° premio al “International Competition di Ischia” 2013, 3° Premio al “International Competition Fausto Zadra” 2013, 3° Premio al “International Competition Sergei Rachmaninov” 2013, 3° Premio al concorso internazionale per pianoforte e orchestra “Città di Cantù” 2013, Premio speciale per la migliore interpretazione dei brani di musica spagnola al “Concurso Internacional de Piano de Ferrol” 2011 in Spagna, 2° Premio (1° premio non assegnato) al ”Concorso Internazionale Valsesia Musica” 2011, 1° premio “Nuova Coppa Pianista d'Italia” 2011, 3° Premio al “Concorso Internazionale Campillos-Malaga” 2010 in Spagna, il “Premio Venezia” riservato ai migliori diplomati d'Italia 2003 a cui seguono tanti altri importanti premi.



Nel 2003 riceve la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana e la Targa d'Argento del Senato.



La sua attività concertistica prosegue con esibizioni in prestigiosi teatri in tutta Italia, tra cui il Teatro Malibran, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale e l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, l’Auditorium Verdi di Milano, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro Comunale di Monfalcone, il Teatro Giovanni da Udine di Udine, l’Auditorium Verdi di Trieste, il Conservatorio di Rovigo, il Museo Castromediano di Lecce, l’Auditorium Massimo di Roma, la “Fazioli Concert Hall" di Sacile, la Sala Bossi di Bologna, la Villa Whitaker di Palermo, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia, la Sala di Santa Maria delle Grazie a Mestre, la Sala Ajace del Comune di Udine, il Teatro Palamostre di Udine, il Museo Revoltella di Trieste, il Teatro Comunale di Imola… e all'estero, in Olanda, Svizzera, Francia, Slovenia, Belgio, Germania, Austria, Spagna, USA, Sudafrica.



Si è esibito in concerti solistici come pure con l'orchestra AFOS della Fondazione Toscanini diretta da Julian Kovatchev, la Johannesburg Philarmonic Orchestra diretta da Tamas Vasary in Sudafrica, la Philharmonische Kammerorchester diretta da Christian Fitzner in Germania, l’Orchestra Filarmonica Rumena M. Jora di Bacau diretta sia da Emin Guven Yaslicam a Milano che da Ovidiu Balan a Varallo, l’Orchestra “Camerata Gigli” di Recanati diretta da Lorenzo Di Bella, l’Orchestra “Cantiere musicale di Udine” diretta da Paolo Paroni, l’Orchestra “Virtuosi di Aquileia” diretta da Alfredo Barchi, l’Orchestra d’archi Accademia Arigoni diretta da Domenico Mason e ha collaborato in duo con il violinista di fama mondiale Luigi Alberto Bianchi.



È stato invitato a importanti Festival e rassegne musicali come il Festival di Salisburgo, il Festival Pianistico “Giovani interpreti e grandi maestri” nel teatro Verdi di Trieste, il Festival Pianistico Internazionale “Mario Ghislandi” di Crema, la “Maratona di Chopin” all'Auditorium Verdi di Milano organizzata dal maestro Abbado, il Festival Internazionale Pianistico di Osimo, il Festival di Portogruaro, il Festival Internazionale William Walton e la “Classica Festival Note sul Mare” a Ischia, il Concerto per la Stampa Cattolica d'Italia e del Vaticano a Roma.



È stato anche in tournée in Sudafrica e USA, riscuotendo sempre grandi elogi dal pubblico e dalla stampa.



Molti dei suoi spettacoli sono stati trasmessi dalla televisione italiana (RAI 1, RAI 2, RAI 3, Canale 5, Tele Montecarlo) e all'estero (Stati Uniti, Spagna, Olanda, Malta, Slovenia, Austria, Germania, Sudafrica). Le sue esecuzioni sono state trasmesse su emittenti radiofoniche quali Rai Radio 3, Radio Pretoria e diverse stazioni americane, tedesche, spagnole e slovene.



È stato nominato Ambasciatore dell'UNICEF per meriti artistici e ha rappresentato l'Italia assieme a Luciano Pavarotti al Gala Mondiale dell'UNICEF “Danny Kay” ad Amsterdam, trasmesso in Mondovisione.



Si prosegue alle ore 11:00 presso i Musei del Castello con gli Itinerari d’arte musicale, organizzati da Syntagma, dall’Associazione Gli Amici della Mozartina e dai Civici Musei. Ogni appuntamento prevede la visita a uno dei musei della città, diretta e gestita da un esperto musicologo e con la partecipazione di uno o due musicisti, i quali eseguiranno composizioni attinenti al periodo storico o all’epoca indicata. Evento a pagamento. Per informazioni: syntagmaudine@gmail.com cell. 3393205479, prenotazione obbligatoria 0432 1272591.



Alle ore 19:00, in Piazza Matteotti, sarà la volta delle Bande in centro, evento organizzato da Anbima Udine, con il Corpo Bandistico “S. Cecilia” di Pradamano; alle ore 20.00 sarà la volta della Banda Musicale di Reana del Rojale. Per informazioni: anbimaud@hotmail.com tel.: 0432 21866 www.anbimafvg.it.



Alle ore 21:30, in Piazzale del Castello l’attore Luca Argentero presenterà “È questa la vita che sognavo da bambino”: storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Evento a pagamento a cura di: Zenit srl. Per informazioni e biglietti: www.azalea.it - www.ticketone.it - info@azalea.it.



Sempre sabato 6 luglio, sarà possibile visitare anche le seguenti mostre.



Dalle ore 15:00 alle 19:00, in via dei Torriani, grazie ai volontari del Touring Club Italiano che accoglieranno i visitatori, sarà aperta al pubblico la splendida Cappella Manin. La cappella privata dei Manin iniziata dai conti Antonio e Nicolò nel 1733, probabilmente su disegno di Domenico Rossi, si caratterizza per una pianta centrale (esagonale) secondo uno schema comune agli edifici di culto dedicati alla Vergine. Un’abside semicircolare e una copertura a calotta che sorregge un’imponente lanterna caratterizzata da un’ampia finestra completano il prospetto della costruzione sulla via. Punto focale di tutta la costruzione è l’altare maggiore al quale si accede mediate tra gradini mistilinei di accesso. Tutte le opere sono caratterizzate da tratti barocchi e vivaci scenografie. Per informazioni: tel. 3392443811.



Fino al 31 maggio 2020, presso il Museo Archeologico - Civici Musei del Castello di Udine, è visitabile la mostra multisensoriale dal titolo “Dalle mani del ceramista. materiali in terracotta nel Friuli romano”, percorso espositivo che documenta forme, decorazioni e funzioni dei materiali in terracotta di epoca romana ritrovati in territorio friulano. Orari: da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00. Evento a pagamento.



Fino al 7 luglio, presso l’ex chiesa di San Francesco, si terrà la mostra di artigianato artistico “L’artigian ingegno - Leonardo fra acqua e terra in Friuli”, organizzata da Confartigianato Udine. Orari: da giovedì a domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Ingresso libero.



Fino al 31 agosto, in occasione di We 8h)ave 11ed Premio Valcellina VALCELLINAAWARD - Concorso Internazionale di Arte Tessile Contemporanea, presso il Museo Etnografico del Friuli (nel salone di Palazzo Giacomelli) si terrà l’esposizione “Al museo i fiori raccontano - La botanica e il decoro degli oggetti”, in cui la natura diventa arte. Orari: da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00.



Fino al 15 settembre, presso il Museo d’arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini si terrà la mostra “Paolo Zanussi - dipinti e disegni”, dedicata al celebre artista udinese. Orari: da martedì a domenica dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso a pagamento.



Dal 3 al 7 luglio, la città di Udine ospiterà il Congresso Internazionale IFOTES “Uscire dalla Solitudine - Costruire Relazioni”/ Leaving Loneliness - Building Relationships. Durante il congresso internazionale IFOTES la città di Udine diventerà un laboratorio di connessioni sociali e di creatività. Una serie di mostre, installazioni, concerti, film, presentazioni di libri accoglieranno i mille partecipanti da tutto il mondo e i cittadini udinesi nella Loggia di S. Giovanni, sotto la Loggia del Lionello, a Palazzo Morpurgo, in Galleria Modotti, in Piazza San Giacomo, nei Giardini Loris Fortuna, nel Caffè dei Libri e nella Libreria Friuli.



Nel dettaglio, presso la Libreria Friuli di via dei Rizzani alle ore 18:00, Michela Marzano presenterà il suo ultimo libro “Idda”.



Sotto la Loggia del Lionello, alle ore 18:30, si terrà Chansonnier, Concerto acustico di Brian Chambouleyron: un giocoliere sul palco, un artista itinerante che recita, canta e si accompagna con il suo strumento; una voce indivisibile dalla sua chitarra, un contrappunto, una vera passeggiata musicale; un repertorio di versioni personali di canzoni latinoamericane ed europee, interpretate con qualità, originalità e grande presenza scenica.



Dal 3 al 6 luglio inoltre, presso la Galleria Tina Modotti, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, si terrà “La vita che mi gira intorno”, esposizione fotografica di Maria Evelina Buffa Nazzari.



Sempre dal 3 al 6 luglio a Palazzo Morpurgo, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sarà la volta di “Rooms of the soul / Stanze dell’anima”, esposizione di dipinti realizzati dal collettivo “Intuitive painting” di Telefonseelsorge,Bonn – Germania.