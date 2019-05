Grande musica con concerti gratuiti a Sapori Pro Loco nel fine settimana dal 17 al 19 maggio. Il palco di fronte a Villa Manin vedrà succedersi artisti di vari generi musicali, che andranno ad arricchire con le loro note l'offerta enogastronomica (oltre 100 tra piatti, vini, birre e gelati espressione del territorio) della grande manifestazione organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia (programma completo su www.saporiproloco.it).



Venerdì 17 maggio alle 21.30 si parte con la North East Ska* Jazz Orchestra e il suo nuovo album omonimo presentato per l’occasione.



La collaborazione con Radio Onde Furlane porterà sabato 18 maggio alle 21 Suns Friûl una selezione delle migliori produzioni musicali in lingua friulana che hanno partecipato lungo gli ultimi anni al festival Suns Europe, festival europeo delle arti nelle lingue minoritarie.



Sul palco di Sapori Pro Loco si potranno vedere ed ascoltare i Rivenotocje, artefici di un cantautorato ad alta ispirazione poetica, tanto da cimentarsi anche coi versi di Pier Paolo Pasolini, i quali non disdegnano le sperimentazioni sonore; i Dissociative TV, duo emergente che si muove idealmente tra la Carnia e la California lungo le coordinate sonore di un rock robusto e melodico di matrice punk; Silvia Michelotti, cantautrice con solidi basi rock e pop attualmente alle prese con un'originale rilettura in friulano di alcuni classici di Oscar Wilde; i LaipNessLess, trio potente e ironico che offrirà qualche assaggio in anteprima del nuovo disco Cormôrra; e Massimo Silverio e Alvise Nodale, che incroceranno voci, chitarre, violoncello e ispirazione a cavallo tra folk, rock e canzone d'autore.



Ospite speciale Doro Gjat nella duplice veste di artista e di presentatore, in quanto oltre ad essere protagonista di un suo live set avrà il compito di condurre la serata insieme a Mojra B. di Radio Onde Furlane. Finita la musica dal vivo la serata continua con il djset da ascoltare e da ballare targato Babêl Europe, la trasmissione di Onde Furlane a cura Marco Stolfo dedicata alla produzione musicale contemporanea nelle lingue di minoranza.



Domenica 19 maggio alle 11.30 invece concerto di musica classica nella Cappella di Sant’Andrea Apostolo a Villa Manin a cura degli studenti e dei docenti della Scuola di Musica di Codroipo in collaborazione con Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli e Comune di Codroipo.



Infine alle 20.30 di nuovo nell'area spettacoli di fronte alla Villa musica celtica con Green Waves in concerto e la presentazione dell’album “Irish Journey”.