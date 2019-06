Green Book sul grande schermo

Vincitore di 3 Golden Globes e di 3 premi Oscar (miglior film, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista a Mahershala Ali), Green Book torna lunedì 3 giugno alle 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio.

New York, anni '60. Rimasto senza lavoro, Lip (Viggo Mortensen) si ritrova a fare da autista a Don Shirley (Mahershala Ali), giovane pianista afro-americano. Il suo compito? Accompagnarlo in un tour nel profondo e razzista sud degli Stati Uniti.

Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle 21.

Speciale promozione estate: 6 euro Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26: 4.50 euro biglietto intero senza Card / 4 euro Biglietto ridotto o con Card).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.