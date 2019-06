Horror sotto le stelle

Domenica 9 giugno al via #udinehorror: al cinema all’aperto di Piazza Primo Maggio arrivano i quattro migliori film horror del momento! Perché nel cinema il sinonimo della bella stagione è l’invasione degli horror. Perché nelle torride notti estive agli spettatori, adolescenti e non solo, piace provare qualche brivido. Incollati tutti insieme allo schermo, aspettando il prossimo colpo di scena, sussultando sulla poltrona, ridendo dopo l’ennesimo spavento…



Ad aprire la rassegna, domenica 9 giugno alle ore 21.30, PET SEMATARY, un viaggio nelle nostre paure primordiali tratto dall’omonimo romanzo cult di Stephen King e da lui ancora considerato il più spaventoso della sua carriera. Domenica 16 giugno sarà la volta di NOI, firmato da Jordan Peele, enfant terrible del cinema black americano e già premio Oscar per Scappa – Get Out. Un horror psicologico in cui i nostri peggiori nemici hanno la nostra stessa faccia… Domenica 23 giugno LA LLORONA - LE LACRIME DEL MALE porta sullo schermo un mito del folclore messicano, quello della donna fantasma che piange i suoi figli morti. Le sue lacrime sono eterne e letali e coloro che sentono il suo richiamo mortale sono condannati. A chiudere il ciclo, domenica 30 giugno, L'ANGELO DEL MALE – BRIGHTBURN, horror rivelazione dell’anno: cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo atterrasse sulla terra, ma invece di diventare un eroe per l’umanità desse prova di essere qualcosa di molto più minaccioso?



Tutte le proiezioni di #udinehorror si svolgeranno al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio, anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” apre ogni sera dalle ore 21.00.



Speciale promozione estate: €6 Biglietto intero senza Card / €5 Biglietto ridotto o con Card (Under 26 €4.50 Biglietto intero senza Card / €4Biglietto ridotto o con Card).



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.



#UDINEHORROR

ARENA LORIS FORTUNA – CINEMA ALL’APERTO



Domenica 9 giugno ore 21.30

PET SEMATARY

di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer, USA 2018, 101'

con Jason Clarke, John Lithgow

Alle volte "morto" è la cosa migliore



Domenica 16 giugno ore 21.30

NOI

di Jordan Peele, USA 2019, 116'

con Lupita Nyong'o, Winston Duke

Sono come noi, pensano come noi e sanno dove siamo



Domenica 23 giugno ore 21.30

LA LLORONA - LE LACRIME DEL MALE

di Michael Chaves, USA 2019, 93'

con Linda Cardellini, Raymond Cruz

I tuoi figli hanno sentito il bruciore delle sue lacrime e lei verrà a prenderli



Domenica 30 giugno ore 21.30

L'ANGELO DEL MALE - BRIGHTBURN

di David Yarovesky, USA 2019, 90',

con Elizabeth Banks, David Denman

Forse c'è qualcosa che non va in Brandon ...