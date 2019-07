I finalisti per l'International Blues Challenge di Memphis

Si sono concluse le preselezioni dei concorrenti che parteciperanno alla finale italiana della 36° edizione dell’International Blues Challenge (IBC), la quale si svolgerà – come da consuetudine – a Memphis nel prossimo inverno, tra i principali locali lungo Beale Street e l’Orpheum Theatre, storica sede della finalissima mondiale di questa “Battle Of Band” organizzata dalla Blues Foundation.



In Italia tutto è iniziato nel 2005, con la collaborazione di diverse realtà operanti in campo musicale, composta dal Rootsway, Roots’n’Blues & Food Festival di Parma, assieme al Deltablues Rovigo, coadiuvati da Il Blues Magazine. Da quest’anno il Pordenone Blues Festival si è aggiunto alla cordata organizzativa e, con l’aumento del contributo economico assegnato, verranno mandati in America ben due rappresentanti italiani: una band e un solista/duo.



Ecco i nomi dei sei finalisti per la selezione dei due rappresentanti di questa importante competizione, che si esibiranno sabato 20 Luglio sul palco del Parco San Valentino, dalle ore 16.30:



Sezione Solo/Duo

· Superdownhome

· Diego Schiavi

· Light Chili Duo



Sezione Band

· I Shot A Man

· Boogie Bombers

· Willy Mazzer & Headhunters Blues Band



Ringraziamo la giuria di esperti che ha espletato il duro lavoro di ascoltare e votare tutti i partecipanti, composta da:

· Lorenz Zadro –Presidente di Blues Made In Italy

· Aldo Pedron –Scrittore

· Maurizio Galli –MusicalMind

· Stefano Tognoni –Il Popolo del Blues

· David Bonato –Davvero Comunicazione

· Domenico Di Lascio –Presidente Festival Pignola In Blues –Italian Blues Union

· Roberto Caselli –autore di libri (Hoepli) e giornalista (JAM)

· Francesco Paracchini –L’isola che non c’era

· Andrea Capurso –organizzatore Festival Milano Blues Sessions

· Luigi Monge –scrittore e docente

· Antonio Boschi –festival Rootsway Parma –Il Blues magazine

· Flavio Baldin –Cantante, insegnante, multistrumentista –Dirett. Art. Pordenone Blues Festival



Infine, ringraziamo tutte le band iscritte e invitiamo chi non fosse riuscito ad aggiudicarsi la finale a riprovarci il prossimo anno, visto che abbiamo in serbo altre interessanti novità dedicate a loro:

· Francesco Garolfi

· Calonego

· Andrea De Luca

· Lucio Villani

· Bobby Soul & Blind Bonobos

· Christian Cappadonna

· Amina Sandrini

· Ghost Chili

· Mr. Wob And The Canes

· The Blues Lime

· G-Fast Freaks Orkestar

· Morbosita

· Whorehouse Bear Blues Band

· Morongiu e i Sporcaccioni

· Urban Bridges

· Big Man James Trio

· Max Magro & The Wolf Gang