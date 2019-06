I Freevoices a Buttrio

Reduci dallo straordinario successo ottenuto in Argentina con la trasferta dello scorso gennaio, i Freevoices tornano di nuovo in concerto questo venerdì 7 giugno presso il parco di Villa Toppo Florio di Buttrio (inizio ore 21.00). Inserito nell’ambito dell’ 87^ Fiera Regionale dei Vini, organizzata da Pro Loco Buri, il concerto si promette di replicare il successo dei precedenti recital che hanno visto i giovani, diretti da Manuela Marussi, esibirsi sempre con grande seguito di pubblico e significativi riconoscimenti della critica. Tra canto popolare e canzone, tra swing e pop, tra ironia e riflessione il recital di Buttrio si propone come un viaggio che dai canti della propria terra porta lo spettatore ad esplorare i più diversi generi fino al repertorio internazionale . Il tutto con quello stile dello show choir che fa dei Freevoices uno dei gruppi più originali nel nostro panorama musicale. Come è stato detto e scritto infatti i Freevoices non vanno solo ascoltati ma anche visti. Le coreografie sono di Marco Rigamonti (Teatro Litta Milano), al pianoforte Gianni Del Zotto , arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo e Nicola Pisano al basso elettrico Alessandro Toneguzzo alle chitarre Raffaele Ragusa Alberto Corredig Francesco Imbriaco al flauto Silvia De Savorgnani .



Premio Maria Carta 2017 (riconoscimento assegnato in questi anni ad artisti del calibro di Ennio Morricone, Carla Fracci, Angelo Branduardi, Fiorella Mannoia …) il gruppo Freevoices vanta importanti collaborazioni con artisti come Moni Ovadia, Lucilla Galeazzi e Vinicio Capossela.