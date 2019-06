I morti non muoiono al Centrale

Torna l'appuntamento con i film in versione originale: per il ciclo Sounds Good! lunedì 17 e martedì 18 giugno alle 21.30 al cinema Centrale, I morti non muoiono, commedia zombie firmata da Jim Jarmusch, con un cast stellare che include Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton e Iggy Pop. Un mix di horror, satira e tragicommedia per dipingere le abitudini e i desideri degli americani alla fine del mondo! Surreale e ironico, il film ha aperto l’ultima edizione del Festival di Cannes. La proiezione è organizzata in collaborazione con Wall Street English (scheda per la comprensione del testo disponibile presso i cinema).

Nella tranquilla cittadina di Centerville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: i morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.