I tre porcellini aprono il cartellone Young di Verdid'estate

Saranno I tre porcellini di Pandemonium Teatro ad aprire mercoledì 26 giugno alle 20.30 nel Parco del Municipio la terza edizione di Verdid’estate, la rassegna estiva del Teatro Verdi di Gorizia. Un classico ma rivisitato per il primo appuntamento del cartellone Young, rivolto ai bambini e alle famiglie: la ben nota storia sarà rivissuta e riproposta dalla parte del lupo. E allora ecco che il lupo, appena uscito da un set cinematografico dove ha finito di mangiare qualcun altro, arriva sul nuovo luogo del delitto. Per di più è un lupo appassionato del fai da te, degli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini. Ne nasce uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni. Come per gli altri 11 spettacoli della rassegna, è previsto un biglietto unico a tre euro che si potrà acquistare all’ingresso del Parco.



Tanta musica per tutti i gusti, divertimento per i più piccoli e grandi emozioni: questi gli ingredienti della terza edizione di Verdid’Estate. 12 gli appuntamenti del cartellone curato dal direttore artistico del Teatro, Walter Mramor. Quattro saranno gli spettacoli teatral musicali, di cui uno in collaborazione con il festival itinerante Folkest e uno con la rassegna “Nei suoni dei luoghi”, e altrettanti quelli per bimbi e famiglie, per finire con quattro serate di quello che è un appuntamento fisso dell’estate goriziana, ovvero il Canta Quartieri.



Verdid’estate Young proseguirà mercoledì 3 luglio con l’Accademia Perduta/Romagna teatro che metterà in scena La gallinella rossa, spettacolo in cui i personaggi animati saranno resi nella loro personalità dai diversi suoni generati da strumenti e oggetti, in un entusiasmante intreccio con l’interprete della storia. Le strampalate e divertenti avventure di Pippi Calzelunghe, una bambina assolutamente fuori dagli schemi, che ha per amici una scimmietta (il Signor Nilsson) e un cavallo alloggiato nella veranda, saranno proposte mercoledì 10 luglio dalla Compagnia Fondazione Aida. Verdid’estate Young si concluderà mercoledì 31 luglio con un altro classico, Il gatto con gli stivali, nella versione interattiva di Anà-thema Teatro. La storia è quella nota: un vecchio e povero mugnaio lascia in eredità al figlio più piccolo un gatto, che cosa accadrà quando il micio comincerà a parlare?



In collaborazione con Folkest, lunedì 1 luglio alle 21 si esibiranno gli austriaci Donauwellenreiter, ovvero Thomas Castañeda (pianoforte), Maria Craffonara (voce, violino), Jörg Mikula (batteria) e Lukas Lauermann (violoncello). Gli echi di musiche e culture danubiane si abbinano a elementi jazzistici e moderni, dando vita al personalissimo stile del Donauwellenreiter. Spicca la voce di Maria Crafonara, che spazia da Mozart ai canti tradizionali ladini della sua terra. Anche il concerto di venerdì 5 luglio sarà frutto di una collaborazione, quella con il festival musicale internazionale “Nei suoni dei luoghi”, organizzato da Associazione Progetto Musica. Protagonista della serata sarà il prestigioso Trio di Parma, ovvero Ivan Rabaglia al violino, Enrico Bronzi al violoncello e Alberto Miodini al pianoforte. In scaletta ci saranno brani di Haydn, Martin e Brahms. Sabato 13 luglio Verdid’estate proseguirà con Illogical Show di Tresjolie, con Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari. Interprete di una comicità illogica e humor inglese che affondano le proprie radici nel teatro, il trio accompagnerà il pubblico in un viaggio surreale e poetico tra ritmi incalzanti e momenti più distesi per un’atmosfera di divertimento e trascinante simpatia. Venerdì 26 luglio con #voltalacarta sarà reso omaggio a Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa e in occasione dei 40 anni dal suo memorabile concerto con la PFM, con Simone Bertogna (voce e chitarra), Marco Locatelli (chitarra), Marco Vattovani (batteria), Massimo Pasut (basso), Oscar Pauletto (violino), Didier Ortolan (sassofono), Clara Danelon (cori) e Luigi Buggio (tastiere). Uno spettacolo dove musica, immagini e racconti si fonderanno, ripercorrendo le tappe più significative della carriera dell’artista genovese con rivisitazioni in chiave moderna dei suoi più grandi successi.



Quattro infine saranno ad agosto i concerti a tema dell’11esima edizione del Canta Quartieri, a cura della scuola di musica GoMusic diretta dal maestro Giorgio Magnarin. Quest'anno le serate saranno ispirate ai quattro elementi naturali da cui trae origine la materia. Si comincerà lunedì 19 con “Fuoco”, per proseguire giovedì 22 con “Aria” e lunedì 26 con “Acqua”, per finire giovedì 29 con “Terra”.