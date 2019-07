Il Friuli sulla luna: serate 'a tema' sul territorio

Il 20 luglio 1969 alle 22:17:40 (ora italiana) il modulo Eagle della missione ‘Apollo 11’ toccò per la prima volta il suolo lunare con a bordo un equipaggio umano. A 50 anni da quello storico evento, sono diversi i comuni friulani che hanno voluto celebrare l’avvenimento con serate a tema tra cultura e intrattenimento.

Il Comune di Codroipo ha deciso di celebrare il primo uomo sulla Luna alle 21, in piazza Garibaldi davanti al municipio (in caso di pioggia si trasferiranno al teatro comunale Benios – De Cecco) con un concerto dedicato al nostro satellite, a cura dell’Orchestra a Plettro ‘Città di Codroipo’ e dei Simply The Blues di Lignano Sabbiadoro. ‘Codroipo sulla luna’ ha in programma alcune delle opere e canzoni dedicate alla luna, ma ci sarà anche l’occasione di ascoltare un consulente dell’ESA (ente spaziale italiano), Riccardo Giannitrapani, che grazie alla sua esperienza diretta potrà raccontare e commentare le scene dell’allunaggio di cinquant’anni fa, con dettagli e curiosità.

L’anniversario sarà ricordato alle 21 anche nel Borgo dei Frati di Aiello del Friuli (in Sala Civica in caso di maltempo) con un inedito spettacolo musicale e teatrale (realizzato in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia) dal titolo ’Che fai tu Luna in ciel...da Leonardo da Vinci a Neil Armstrong’. L'iniziativa, affidata alla regista Cristina Di Dio ed al conduttore Andrea Bellavite, consiste in un dialogo simbolico fra Leonardo da Vinci e l’astronauta Neil Amstrong, interpretati da Andrea Pahor e Robert Cotič, mentre la parte musicale è stata affidata al Gruppo Fiati San Paolino di Aquileia e a Flavio Sgubin.

La ricorrenza diventa a Casarsa della Delizia l'occasione per vivere una Notte bianca speciale che riporterà tutti ai mitici anni Sessanta: ‘Un disco per l'Estate 1969: per una Notte bianca come la Luna’ vedrà sabato 20 dalle 19 la centralissima Piazza Italia trasformarsi in una gigantesca macchina del tempo, tra le grandi canzoni che si suonavano nei Juke Box del periodo, mercatini vintage e non solo. Ad arricchire il tutto, una mostra con i giornali dell'epoca, recuperati nell'archivio della biblioteca civica, con il racconto dell'impresa dei tre astronauti statunitensi, nella galleria di Coop Casarsa.