Il jazz, l’ultima isola della passione pura

Una carriera strabiliante, che dura da oltre 50 anni, fatta di collaborazioni coi giganti mondiali del jazz, di album-capolavoro e progetti sempre diversi. Da tempo il più importante jazzista italiano, Enrico Rava è legatissimo alla regione, non solo perché è nato a Trieste, per caso, 80 anni fa, ma per la frequentazione dello studio Artesuono di Stefano Amerio e la forte componente ‘locale’ di uno dei suoi progetti più noti, l’Electric Five. “U.T. Gandhi, nella band con Giovanni Maier – puntualizza il trombettista - è un grande amico e ha avuto un ruolo importantissimo nella band, con la sua forza motrice”.



Innamorato di questa terra (“un posto meraviglioso con un paesaggio dolcissimo”), Enrico Rava sarà a Gorizia domenica 2 (“dopo mi fermo qualche giorno a fare vacanza in zona”) all’Auditorium di via Roma per la prima tappa di Musica dal mondo/ Glasbe sveta. Con il nuovo progetto Special Edition anticiperà le celebrazioni per il traguardo personale: “Ma col cavolo che festeggio gli 80 anni tre mesi prima!”, aggiunge.



Non si contano le formazioni, una diversa dall’altra, che hanno accompagnato il suono unico della sua tromba e del flicorno. Come sarà la ‘Special Edition’?

“E’ la fusione dei due progetti che amo di più, il quintetto e il quartetto elettrico, che diventano un sestetto grazie al sassofonista friulano Francesco Bearzatti. L’ho scelto per prendere il posto di Mauro Ottolini, in tour con Jovanotti, ma ho già in mente di suonare con entrambi”.



Com’è che il jazz riesce ad andare avanti e non ‘invecchiare’?

“Coi miei gruppi non faccio standard, solo musica mia. Non so se sia ‘avanti’ o indietro, ma è la mia visione. Qualcuno ha scritto che la musica più moderna oggi è suonata da un 80enne, quindi l’età non è un fatto cronologico. Inoltre, non sempre la musica è legata a un periodo, anche se alcuni stili sono tipici di certi decenni. Se però oggi ascolti Bix Beiderbecke che suona I’m coming Virginia, senza pregiudizi, trovi una modernità incredibile, così in come certe cose di Armstrong che ti fanno dire: ‘è pazzesco’…”.



Dagli Anni ’20 a oggi, tutti i decenni ha avuto forti caratterizzazioni musicali. Oggi si fatica a identificare il suono di un’epoca.

“La bella musica è senza tempo e non ci sono differenze tra vecchio e nuovo. Se ascolto certe cose che fanno i giovani newyorkesi, il suono di oggi, non mi emozionano. Mi ricordano musicisti degli anni ’50 come Duane Tatro, che sembravano alla moda e oggi sono dimenticati. Quello che è contingente, non dura: la moda invecchia facilmente, l’arte e la poesia non appartengono a un periodo, ma restano per sempre. O ci chiediamo di che anni siano Bach, Stravinskij, Caravaggio?”.



Qual è allora la differenza tra questo periodo e il passato?

“Ci sono stati tempi con maggiore creatività, ma più che altro fa male vedere come siamo ridotti, attaccati agli schermi dei telefonini. Il jazz è ancora un’isola non infelice, con passione pura e amore per quello che si fa. Siamo dei matti che usano strumenti obsoleti, difficili da suonare come la mia tromba, e per farlo devi avere passione e saper lavorare con gli altri, non limitarti alle amicizie da social. Nella musica l’amicizia esiste perché ognuno è parte di un meccanismo importante”.