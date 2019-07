Il maestro Francis Ford Coppola torna in Fvg

Un mito del cinema, il regista di pellicole leggendarie quali 'Il Padrino' o 'Dracula', Francis Ford Coppola, questa mattina si trovava a Rivignano-Teor per far visita alla sede produttiva della ditta Sim 2 Multimedia spa, azienda leader nel settore di prodotti per l'home theater gestita dal suo amico Maurizio Cini.

A fare gli onori di casa, oltre al presidente della società pordenonese, c'erano anche il sindaco del paese Mario Anzil e il presidente di Unindustria Pordenone Michelangelo Agrusti. Dopo il tour, tutti a pranzo al ristorante Morarat ad assaggiare i prodotti friulani.

Da produttore di vini, il regista si è detto davvero sbalordito della ribolla gialla ed è rimasto molto impressionato dal frico. "Abbiamo parlato del Friuli", ci ha spiegato il sindaco Anzil. "E' rimasto molto colpito dal territorio, dalle vicende dei nostri Giulietta e Romeo, Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto. Ma, in particolare, abbiamo parlato a lungo del fiume Stella che ha paragonato all'indimenticabile fiume Mekong, il corso d'acqua vietnamita presente nel suo film capolavoro 'Apocalypse Now', pellicola che lo portò a rischiare la bancarotta. Coppola si è detto interessato a tornare, anche perché è molto legato all'Italia".