Il Magrini Marchetti di Gemona alla Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola

Una lettura lucida del capolavoro shakespeariano Otello con innesti pirandelliani. Molto ben curato lo spettacolo “Uno, nessuno, Otello” portato sul palcoscenico della XXXVII Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. La storia è quella dell’Otello di Shakespeare, tragedia scritta nel XVII secolo ma sempre attuale. I ragazzi di Gemona sono riusciti a condire la trama con il tema delle maschere: tutti siamo Otello, tutti Iago. Uno, nessuno e Otello, appunto. Segnalata dalla Rassegna Regionale di Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia, la scuola è stata accompagnata dall’insegnante Paola Luchi, molto soddisfatta dell’operato dei suoi ragazzi, e dall’operatore Michele Zamparini.



Una parola chiave, “L’infinito”, ed un tema “L’educazione sentimentale e Giacomo Leopardi” per celebrare i 200 anni dell’Infinito (1819-2019) del grande poeta, guideranno la 37esima Rassegna nazionale Teatri della Scuola di Serra San Quirico, che si terrà da sabato 27 aprile a sabato 11 maggio 2019, con centinaia di giovani di scuole di ogni ordine e grado di ogni parte d’Italia e da vari paesi d’Europa. La rassegna marchigiana, organizzata da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, è la più grande kermesse nazionale dedicata al Teatro Educazione.



Costruita ogni anno intorno ad un personaggio guida, per il 2019 la Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola approfondisce – attraverso la vita e le opera di Giacomo Leopardi – la necessità di un’educazione alla vita emotiva, in un tempo e in una società in cui è sempre più difficile parlare di emozioni. La sfida della Rassegna sarà quella di coniugare, attraverso il Teatro Educazione, educazione e sentimento, come seppe fare il grande poeta recanatese in un continuo afflato di struggete bellezza. L’Educazione Sentimentale, sia nel teatro che nella scuola, sarà la via per la crescita della persona e la realizzazione di una cittadinanza partecipata.



La 37^ Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola è un progetto dell’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Marche (Assessorato alla Cultura), l’Amat associazione Marchigiana attività Teatrali, Unione Montana dell’Esino Frasassi, Comune di Serra San Quirico. Gli sponsor sono Togni Acqua Minerale Naturale Oligominerale Frasassi, Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere.