Il Medio Friuli apre i suoi tesori ai ‘live’

Non sono solo concerti, ma un progetto di valorizzazione e promozione di luoghi, paesaggi e scenari suggestivi e ricchi di bellezza nel Medio Friuli. La 19a edizione di Musica in Villa, rassegna estiva ideata, promossa e organizzata dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, affianca ancora una volta la ‘scoperta’ di originali sedi concertistiche (quattro quelle scelte per la prima volta) e i percorsi di visita alle bellezze del territorio a un’offerta musicale a 360 gradi.

La rassegna parte venerdì 12 con il concerto esclusivo di Sam Amidon & Guano Padano (folk contemporaneo + jazz) nel fortino della Grande guerra di Sedegliano: il primo degli edifici che aprono al pubblico e comprendono ville, dimore storiche e case padronali private, chiesette campestri, parchi e giardini. E un mulino, quello ‘Braida’ di Flambro di Talmassons, che giovedì 19 ospiterà il nuovo progetto su Menocchio di Stefano Montello e Zlatko Kaucic.

Gli altri appuntamenti comprendono domenica 14 a Muzzana la musica etnica del trio Etnoploc, il Coro Santa Cecilia di Portogruaro, il versatile ed elegante ArTime Quartet, il Quartetto Stradivarius l’immaginario blues di Juri Dal Dan Trio con l’ospite speciale Francesco Bearzatti, il Coro Polifonico di Ruda, il duo innovativo composto da Riccardo Pes e Ferdinando Mussutto, il pianoforte e gli aneddoti del grande jazzista Dado Moroni, la voce di Luisa Cottifogli, le chitarre jazz di Niklas Winter e Lorenzo Cominoli, i capolavori da camera del Goldberg Ensemble guidato da Luisa Sello e altro ancora, per un totale di 16 concerti.