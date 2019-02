Il Monteverdi di Ruda in trasferta a Braga

La stagione concertistica 2019 è iniziata nel migliore dei modi per il Gruppo Polifonico ‘Claudio Monteverdi' di Ruda, che dal 7 al 10 febbraio è stato impegnato in un’importante trasferta a Braga (Portogallo), ospite del coro ‘CAUM - Coro Académico da Universidade do Minho’.

L’invito è giunto dal coro universitario lusitano, che ha fortemente voluto i friulani per celebrare il proprio 30° anno di fondazione. La manifestazione, che oltre al Monteverdi ha coinvolto anche un coro rumeno e diversi gruppi folkloristici locali, è stata l’occasione per presentare al numeroso pubblico presente un saggio del proprio repertorio, sia di musiche sacre sia profane, queste ultime prevalentemente opere di compositori della terra friulana.

Rapporto sempre più consolidato quello con il coro CAUM, ospite della compagine rudese già nel 2015 nell’ambito della 15a edizione del Festival internazionale ‘Cori d’Europa’, che ha voluto ricambiare l’accoglienza riservatagli coinvolgendo il Monteverdi e la sua direttrice Mira Fabjan in questo prestigioso evento.

Oltre al concerto nell’incantevole Cappella della Madonna di Guadalupe, nella freguesia di Sao Victor, suggestivo è stato lo spettacolo di sabato sera in un gremito Theatro Circo, davanti a circa novecento spettatori, in cui i due cori si sono anche esibiti congiuntamente per suggellare la loro amicizia.

Tutto questo è frutto di quanto viene seminato e coltivato durante gli anni, dall’innata passione per la musica corale, che è in grado di far nascere e crescere relazioni importanti e durature e che non temono distanze e culture diverse, ma che sono motivo di orgoglio e di arricchimento. Elementi cardine che spingono il Gruppo Polifonico ‘Claudio Monteverdi’ ad impegnarsi sempre di più per mantenere alto il proprio nome in Friuli–Venezia Giulia, in Italia e nel Mondo.