Il Mr.Charlie di Lignano inaugura la stagione delle feste

Il 12 luglio, al Mr.Charlie il party da vivere è Mamacita, party perfetto per chi vuol vivere l'estate 2019 al ritmo di reggaeton, urban e dintorni. E' un successo assoluto in tutta Italia. L'onda del ritmo latino & dintorni aspetta al Mr.Charlie, a due passi dalla spiaggia, per un'estate di Fuego tutta da vivere! Al mixer si alternano Roc Stars e Latin Lover, i performer sono J'Ons. Official Radio Partner Radio 105.



Sabato 13 Luglio al Charlino Club & Restaurant, il privé d'eccellenza del Mr.Charlie, il party, anzi il dinner party è Black Shadow. Le porte della Toy Room del Charlino privè si aprono al pubblico per vestirsi di sensualità, in un dinner show che metterà in scena i piaceri della tavola e quelli dell'eros. La cena spettacolo è musicata da Sangio e Dany, mentre più tardi al mixer arriva Tommy De Sica, una garanzia per chi vuol divertirsi fino all'alba.



Sabato 20 luglio invece al Charlino Club & Restaurant: una sera che richiama il fascino del lusso dell'America degli anni ruggenti: luci, party, belle auto e vestiti da cocktail. La rinascita dei colori e delle atmosfere di quel periodo regalerà un'atmosfera unica: delle stampe vivaci alle decorazioni ma soprattutto i dettagli ricamati, le stole, i lunghi fili di perle, lustrini, le paillettes e le bellissime Mary Jean con il cinturino alla caviglia. Dinner show by Sanzi, aftershow by Tommy De Sica.



La stessa sera, ovvero il 20 luglio 2019, al Mr.Charlie, invece il sound è quello di Radio Piterpan, che porta nello storico club di Lignano Pineta (UD) uno scatentato 90210 party! E il codice di avviamento musicale di Radio Piterpan per ballare le più belle dei 90 e 2000. Ospiti d'eccezione sono Marco Baxo e Dj Maxwell. Gadget di Radio Piterpan... e a tutti coloro che si presentano vestiti come si usava negli anni 2000, Mr.Charlie offre uno shot!



Ogni martedì e quindi anche il 16 luglio 2019 al Mr.Charie infine è MartedItaliano. Non è certo la solita serata in discoteca. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca... In console c'è Tommy de Sica.



Da segnare in agenda è poi senz'altro l'evento top del 3 agosto 2019. Sul palco del Mr.Charlie arriva Elettra Lamborghini, la twerking queen internazionale.



Tutti gli eventi di Mr.Charlie e Charlino sono disponibili su Facebook nella sezione Eventi (www.facebook.com/Mrcharlieclub/events/).



Mr.Charlie: 46 anni di eccellenza e divertimento

Mr.Charlie è un sicuro punto di riferimento per chi in Riviera Friulana e non solo ama la nightlife, lo stile, l'eccellenza. Il club nasce dall’idea di due giovani soci, che, dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, creano una delle prime discoteche italiane: Charlie Brown. Nel tempo il locale cresce e si aggiungono Charlino Privé ed il giardino esterno. Gli anni passano e Charlie Brown, oggi Mr.Charlie, cresce sempre. Nel corso di questi 46 anni, un periodo semplicemente infinito per l'intrattenimento, sapienti rinnovi e una cura certosina per il dettaglio, oltre al susseguirsi in console di grandi dj, artisti dalla grande personalità, hanno contribuito alla crescita della ormai celeberrima discoteca di Lignano Pineta (UD). Oggi alla guida del team che gestisce Mr.Charlie c'è Adriano Cerato che, grazie ad un nutrito gruppo di giovani collaboratori, ha reso il nome Mr.Charlie una garanzia per chi vuol vivere la notte con eleganza.



(www.mrcharlie.net, www.facebook.com/Mrcharlieclub, www.instagram.com/mr.charlie_discoclub)