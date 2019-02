Il re dello scat Gegé Telesforo al Pasolini di Cervignano

Gegé Telesforo, re dello scat e autentico mattatore della musica, jazz in primis ma non solo… sale sul palco del teatro Pasolini di Cervignano del Friuli nel penultimo appuntamento della stagione musicale 2018_2019, curata da Euritmica. Giovedì 28 febbraio alle 21, accompagnato dalla sua strepitosa band con Domenico Sanna al piano e tastiere, Dario Deidda al basso e Michele Santoleri, alla batteria, Gegé presenta il suo progetto Soundzforchildren (United Musicians for UNICEF, organizzazione di cui è testimonial).



GeGé Telesforo, “The Groove Master”, è un cantante, percussionista, polistrumentista, produttore ma anche giornalista, entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo (lo ricordiamo assieme a Renzo Arbore, nelle seguitissime trasmissioni Doc e Quelli della Notte, su Rai2 negli anni Ottanta e, attualmente, su Rai5 e Radio24 con Sound Check, un talk show musicale da egli stesso ideato e condotto).



Nato artisticamente con Renzo Arbore, che ne ha scoperto le incredibili doti vocali, Telesforo ha saputo, nel corso degli anni, individuare un proprio progetto di ricerca, che ha il suo nodo centrale nello scat, ovvero I‘improvvisazione vocale. Rispolverando un’arte quasi dimenticata all’estero, e da noi mai esistita, il vocalist foggiano ha saputo raccogliere attorno a se il meglio della scena jazz-fusion romana: indimenticabili i suoi concerti, a metà degli anni Ottanta, in cui si divertiva a rinnovare vecchi standard del jazz, in virtù di arrangiamenti mozzafiato e trovate armoniche spiazzanti. Nelle sue band hanno militato alcuni fra i più quotati musicisti italiani: Roberto Gatto, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Rita Marcotulli, i Deidda Brothers, Rossana Casale, Agostino Marangolo... Memorabili i duetti vocali e le collaborazioni con Dizzy Gillespie, Tony Scott, Jon Hendricks, DeeDee Bridgewater.



Con il progetto Soundzforchildren, Telesforo sta girando l’Italia non solo sui palcoscenici dei migliori teatri ma anche attraverso una serie di incontri musicali nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai bambini, con un approccio innovativo legato alla musica, i valori del rispetto, dell'inclusione e della solidarietà.



Sarà dunque la musica di FunSlow Ride, il suo ultimo album, ad incarnare i valori del progetto; il disco è il frutto di due intensi anni di lavoro tra Brooklyn, Madison, Londra e la campagna a nord di Roma e uno dei suoi singoli, Let the Children, con il relativo videoclip realizzato da Simone Calcagni in collaborazione con l'UNICEF, è espressamente dedicato ai bambini ed ispirato alla celebre poesia di Khalil Gibran "I figli".



La stagione musicale del Pasolini si chuderà il 26 marzo con il concerto della North East Ska Jazz Orchestra (composta da ben 18 musicisti) che presenta in anteprima il suo nuovo album.