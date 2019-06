Il regista Luca Ragazzi ospite al Centrale e a Cinemazero

Giovedì 20 giugno doppio appuntamento con Dicktatorship – Fallo e basta! dei registi Gustav Hofer e Luca Ragazzi, insolito e satirico viaggio tra maschilismo e virilità per scoprire il sessismo in Italia. A presentare il documentario Luca Ragazzi, che alle 20.30 introdurrà la proiezione al cinema Centrale di Udine, per poi intervenire a fine della proiezione delle 21.00 a Cinemazero di Pordenone in collaborazione con Carta di Pordenone.



La prevendita dei biglietti è attiva presso le casse dei cinema e online su www.visionario.movie e www.cinemazero.it.



Gustav e Luca vivono insieme da molto tempo, ma un giorno, a colazione, una battuta di Luca instilla in Gustav il timore che il compagno sia insospettabilmente maschilista. I due iniziano allora, tra il serio e il faceto, un cammino di analisi sociale diretto a farci capire quanto la società italiana induca i singoli maschi, ancorché di ampie vedute, a essere inconsapevolmente discriminatori nei confronti delle donne. Un viaggio alla scoperta delle storie di ordinario sessismo dell’Italia di oggi, tra integralisti cattolici, improbabili raduni per “uomini veri”, esperimenti scientifici rivelatori…



Incontrando diversi esperti nel campo della sociologia, della scienza, delle arti e persino del porno, provando ad orientarsi nell’intricato mondo dei rapporti di potere tra uomo e donna, Gustav e Luca guidano lo spettatore in un viaggio caleidoscopico e a tratti esilarante che li porterà a una conclusione inevitabile: sono gli uomini a dover cambiare, perché le donne, a quanto pare, lo hanno fatto già da tempo.