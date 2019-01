Il ritorno di 'Blanc'

Ritorna per quattro serate nel Circuito ERT Blanc del Teatro Incerto. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi per questa commedia si sono lasciati ispirare da Art, pièce di successo di Yasmina Reza che affronta il tema universale dell’amicizia. Lo spettacolo – prodotto dal CSS Udine – sarà venerdì 18 gennaio alle 20.45 al Teatro Comunale di Zoppola e sabato 19 gennaio alla stessa ora all’Auditorium Comunale di Lestizza. Il trio porterà Blanc anche a Pontebba, sabato 2 febbraio alle 21, e al Teatro Luigi Bon di Colugna, venerdì 15 febbraio alle 20.45.



In Blanc tre amici si ritrovano a discutere animatamente del bizzarro acquisto fatto da uno di loro: un quadro completamente bianco.

Il costo dell’opera è esorbitante e gli altri due amici interpellati dal terzo – che sostiene di essere un intenditore d’arte contemporanea – non riescono a comprendere la spesa da lui sostenuta e, ancor meno, il valore artistico di una tela bianca. Ne scaturisce una diatriba sul significato dell’arte contemporanea che degenera presto in un litigio d’altra natura, in cui vengono a galla vecchi dissapori e genera incomprensioni che rischiano di mettere in crisi un’amicizia consolidata.

Blanc è un testo divertente e lucido sulla crisi del nostro tempo. Alla sua maniera, il trio Fantini-Moretti-Scruzzi adatta l’originale francese, ambientato in una Parigi anni Ottanta, nel friulano del loro paese, riscrivendo la commedia su personaggi in crisi d’identità, sospesi in un Friuli pieno di contrasti.



Nato nel 1982 dall’incontro di tre amici che iniziano a fare teatro assieme, il Teatro Incerto ha intrapreso da allora un viaggio artistico che si contraddistingue per un teatro d’attore di irresistibile matrice comica, sia in italiano sia in friulano. Tra i loro cavalli di battaglia, popolarissimi fra le platee friulane la Trilogia di spettacoli Four, Laris e Dentri, con cui il gruppo si impegna in una più personale scrittura drammaturgica, la versione in friulano di Maratona di New York di Edoardo Erba (2002), e in questi anni Garage 77 (2005), Bessôl - Un arbitro tal bunker (2008), Forest (2009), Don Chisciotte (2011), Predis (2013) e S-Glacat (2015).