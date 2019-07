Il rock a Nordest ha trovato casa a Majano

Da trent’anni il Festival di Majano è diventato un punto di riferimento per i grandi concerti dell’estate a Nordest, ospitando artisti di livello nazionale e internazionale. Sarà così anche per l’edizione numero 59, a cominciare dal primo grande nome: domenica 21 a salire sul palco saranno The Darkness, hard rock band inglese che ha firmato successi planetari e album memorabili come Permission to land e One way ticket to hell...and back. Un unico concerto nel Nordest per Justin Hawkins & C., da sempre accostati a mostri sacri come AC/DC, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen.

Icona della musica indie italiana è Calcutta, atteso sul palco dell’area concerti venerdì 26, un evento molto atteso dai (e dalle) giovani fan del cantautore di Latina. Due giorni dopo, spazio al secondo appuntamento internazionale, quello con le leggende del progressive Jethro Tull, che hanno scritto alcune fra le più belle pagine del rock, con Ian Anderson e il celebre flauto al centro del Jethro Tull 50 Anniversary Tour.

Appuntamento per appassionati rock anche quello con la serata evento dedicata ai Pink Floyd dalla tribute-band Pink Sonic, in programma il 10 agosto: uno spettacolo non solo musicale, ma fatto anche di scenografie ed effetti speciali. Il festival comprende diversi concerti a ingresso gratuito: sabato 27 il New York Ska-Jazz Ensemble, il 3 agosto il tributo dei Creedence Clearwater Revived. Immancabile l’80 Festival, con Viola Valentino, Tony Esposito e Gazebo. E poi: il 4 agosto le Strange Kind of Women, l’unico tributo ai Deep Purple tutto al femminile. A seguire, tributi ai Queen (Toys), a Mina e Celentano (Celentamina), Vasco (Sensazioni Forti) e molto altro.