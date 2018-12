Il suond di Yann Tiersen ritorna in Friuli Venezia Giulia

Dopo lo storico concerto dello scorso agosto sull’Altopiano del Montasio al No Borders Music Festival, ritorna in Friuli Venezia Giulia Yann Tiersen, che il prossimo 19 marzo terrà al Rossetti di Trieste il suo unico concerto nel Nordest.

Nato a Brest in Bretagna, nel 1970, il compositore e polistrumentista francese Yann Tiersen è uno dei più importanti, versatili e poliedrici compositori della scena strumentale internazionale. Il successo arriva in Francia nel 1998 con la pubblicazione del terzo disco “Le Phare” e nel 2001 in tutto il mondo, grazie alle musiche della colonna sonora del film “Il favoloso mondo di Amélie”. Negli anni ha poi musicato altre pellicole di altissimo livello, tra cui “Good Bye Lenin!”, “Tabarly” e numerosi cortometraggi. Più volte paragonato a Erik Satie o Nino Rota, Tiersen è un artista senza limiti e confini, in grado di spaziare dalla classica sino all’elettronica e alla musica popolare.

Anticipato nelle settimane scorse dal brano “Tempelhof” (audio https://goo.gl/UdXGvU), Yann Tiersen ha annunciato per il 15 febbraio 2019 l’uscita del nuovo album di inediti “All”, che sarà supportato da un tour, che toccherà i principali teatri del mondo tra i quali la Royal Festival Hall di Londra. In Italia arriverà al Politeama Rossetti di Trieste il 19 marzo 2019 per l’unico concerto nell’intero Triveneto riportando così il compositore in Friuli Venezia Giulia.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di giovedì 6 dicembre online su Ticketone.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.