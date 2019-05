Il suono illumina la città

E’un festival musicale, ma anche artistico, un modo per poter vivere alcuni spazi della città in una dimensione inconsueta, conoscere luoghi nascosti o chiusi al pubblico, reinterpretati da interventi sonori e luminosi di artisti internazionali. La quarta edizione de Il suono in mostra, rassegna di sound art ideata e organizzata dall’associazione culturale Continuo – Spazioersetti, che fa capo all’omonimo spazio creativo cittadino, da sabato 1 a domenica 9 giugno offrirà un dialogo continuo tra suono, luce e architettura.



Il giorno dell’inaugurazione, dalle 11, il pubblico potrà assistere alla progressiva apertura di ciascuna installazione, in un tour guidato con curatori e artisti. L’ospite d’onore Jung Hee Choi realizzerà nella galleria Spazioersetti un ambiente immersivo di suono e luce, la leggendaria Dream House newyorkese di LaMonte Young e Marian Zazeela. A Palazzo Politi Camavitto la performer emiliana Daniela Cattivelli presenterà un omaggio al suonatore di corno raffigurato ne La voce d’eco del Codice Atlantico di Leonardo.



La sound artist norvegese Line Horneland appronterà nello spazio circolare del Battistero del Duomo un’installazione con tessiture vocali polifoniche, mentre il viennese Bernhard Gál esporrà un progetto realizzato con registrazioni d’ambiente in case private, nei due piani di Make - Spazio espositivo. Al serbo Arsenije Jovanovic, autore delle colonne sonore dei film di Terrence Malick, il compito di sonorizzare le antiche carceri del castello.



Previste anche le installazioni di 4 studenti da conservatori e accademie d’arte, quella dei partecipanti al workshop pre-festival sulla terrazza del Palamostre e quelle dei curatori del festival, Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi, nel Tempietto ai Caduti di Piazza Libertà e nella campana della chiesa di S. Maria di Castello.