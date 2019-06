In 25mila a Lignano per Ultimo

Successo a Lignano per l'atteso appuntamento con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che ha richiamato 25mila persone al Teghil. Nel suo primo concerto in uno stadio, Ultimo ha infiammato il pubblico, accorso per cantare assieme alla nuova star della musica italiana.

Una 'data zero' che ha mostrato ancora una volta un'organizzazione più che rodata della cittadina balneare friulana, che ha gestito al meglio viabilità e controlli.

E alla fine del suo live, il cantautore romano ha ringraziato i fan sui suoi profili social. Un esordio, quello lignanese, che sicuramente nessuno dimenticherà.