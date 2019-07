In ferie con la grande musica

Un’intera settimana di grandi nomi ed esclusive, fino all’anno scorso a Udine, da quest’estate in riva al mare. Il festival internazionale GradoJazz by Udin&Jazz, organizzato da Euritmica, forte di 29 anni di esperienza nella scena jazz contemporanea, tra avanguardia e tradizione, con un programma all’altezza dei più importanti festival mondiali, riconosciuta anche dalle riviste di settore, presenta nella nuova location un programma fitto di concerti, workshop, mostre, libri, incontri, proiezioni e visual art. Con un ‘bonus’: la possibilità di arrivare a destinazione (da Udine e Cervignano) con un ‘jazz bus’ gratuito.



Dopo il prologo itinerante, e il passaggio di sabato nelle vie del centro della fanfara jazz Bandakadabra. Da domenica 7 luglio, via alla formula dei due concerti su due diversi palchi (alle 20 e alle 21.30) nel Jazz Village del Parco delle Rose, e after hour al lounge bar Antiche Terme. Botti già nella prima serata con il tributo a Piazzolla del Quinteto Porteño e l’atteso Paolo Fresu col nuovo progetto Tempo di Chet, in trio con Dino Rubino e Marco Bardoscia. Il giorno dopo, il trio del pianista brasiliano Amaro Freitas e la North East Ska* Jazz Orchestra.



Martedì 9 arrivano i Licaones del nostro Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini, ma anche la stella mondiale del pianoforte Gonzalo Rubalcaba. Mercoledì 10, serata dedicata al blues con la Jimi Barbiani Band e soprattutto il chitarrista Robben Ford, con le sue incursioni fusion e funky. Il gran finale di giovedì 11 è nell’elenco delle date ‘imperdibili’ dell’estate: il progetto afrojazz made in Fvg Maistah Aphrica aprirà per gli Snarky Puppy, collettivo newyorkese con circa 25 membri in rotazione, il nome più gettonato dalle nuove generazioni di jazzofili, con la prima data italiana del nuovo Immigrance Tour.



Foto Grado Jazz Paolo Fresu 2013 (@Lorenzo di Nozzi)