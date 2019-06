In prima visione a Udine il nuovo film di Johnny Depp

Ancora grandi prime visioni in arrivo al cinema all'aperto di piazza Primo Maggio: domani giovedì 20 giugno, alle 21.30, 'Arrivederci professore', intenso dramma con protagonista Johnny Depp!



Dopo aver scoperto di essere malato terminale, Richard decide di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile. La sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla carnalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. Vivendo al massimo, Richard si ritroverà faccia a faccia con il vero senso della vita ...



Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). La proiezione si svolgerà al Giardino Loris Fortuna, Piazza Primo Maggio anche in caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso. La biglietteria dell’arena “Loris Fortuna” sarà aperta dalle ore 21.00.