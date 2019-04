In tv torna 'Ossigeno' con Manuel Agnelli

Prende il via giovedì 4 aprile, alle ore 23:10 su Rai3, la seconda edizione di “Ossigeno”, il programma televisivo ideato e condotto da Manuel Agnelli, che quest’anno avrà un nuovo tema portante, quello della transizione. Tra musica e parole, assieme a importanti ospiti (da Salmo ai Subsonica, passando per Stefano Boeri, Max Gazzè, Ivano Fossati e tanti altri) che non parleranno di loro stessi, ma del mondo, saranno raccontati anche il ruolo dell’intellettuale, dell’artista, del cittadino, della persona in generale, nella società di oggi.



Contestualmente, con due concerti da tutto esaurito al Teatro Lyric di Assisi e alla Tuscany Hall di Firenze, è partito il nuovo tour “An Evening with Manuel Agnelli”, uno spettacolo davvero unico che vede Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico.



Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite si alternano a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti.



Il tour che approderà nei principali teatri italiani sino a maggio arriverà anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica ed esclusiva data: sabato 27 aprile al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Rossetti.



Sarà un'occasione unica e irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese. “Dopo anni di televisione e grossi eventi con gli Afterhours, come quello di qualche tempo fa al Mediolanum Forum – ha dichiarato Agnelli – avevo bisogno di un progetto in totale libertà e con il quale suonare solo per il gusto di farlo, con leggerezza”.