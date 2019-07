Incontro-scontro tra culture a Cinemadivino Fvg

Terzo appuntamento con Cinemadivino FVG, organizzato da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino FVG in collaborazione con Latteria di Aviano, giovedì 11 luglio all’Hotel Villa Luppis di Pasiano di Pordenone.

Una new entry di prestigio tra le cantine che ormai da 5 anni colorano il ricco calendario di Cinemadivino nel nostro territorio che per l’occasione offrirà agli ospiti 2 pregiati vini in degustazione: un Bianchese di Villa e un Merolt Venezia Giulia IGT.

Dopo il consueto aperitivo, alle 21.30 Amore, Cucina e Curry di Lasse Hallström concluderà la serata all’insegna del buon vino e della settima arte.

Una commedia candidata ai Golden Globes, che racconta con leggerezza l’incontro scontro tra due diverse culture. Infatti, dopo la tragica scomparsa della madre nel corso di un incendio provocato da rivalità politiche Il giovane Hassan si trasferisce dall'India all'Europa con la famiglia. Dopo un periodo di tempo trascorso a Londra la meta definitiva diviene Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l'attività di ristoratori. Il locale viene aperto e ottiene un buon successo a cui si affianca immediatamente l'ostilità dichiarata della titolare di un ristorante stellato Michelin che si trova esattamente di fronte. I tentativi di cacciare gli indiani si moltiplicano ma Hassan, che è diventato uno chef raffinato, avrà modo di dimostrare quanto vale.