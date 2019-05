Intercultura, studenti a scuola nel mondo

Da Udine, al mondo! Anche nella provincia di Udine infatti si conferma il desiderio delle famiglie italiane di arricchire la formazione dei propri figli con un'esperienza internazionale. Partiranno adolescenti e torneranno uomini e donne più pronti a prendere in mano le loro vite e a muoversi con maggiore disinvoltura nella nostra società sempre più globalizzata e interdipendente.



In tutta Italia sono stati quasi 7.000 gli studenti che hanno partecipato al bando di concorso dell'Associazione Intercultura per poter aderire a uno dei programmi proposti: un intero anno scolastico nella maggioranza dei casi, oppure un periodo da 2 a 6 mesi sempre per andare a scuola all'estero o, in alternativa, un soggiorno linguistico della durata di un mese durante l'estate. Ad essere selezionati sono stati oltre 2.200 gli studenti italiani, che a partire da fine giugno prenderanno il volo verso tutti i continenti. Molti di loro, circa i tre quarti, lo faranno grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor che sostengono il programma.



Tra questi, 30 sono gli studenti selezionati dai volontari di Intercultura del Centro locale di Udine. Si tratta di:

Jenny A. di Remanzacco, un anno in Russia

Giovanni B. di Udine, un anno in Colombia

Lucia B. di Moruzzo, un anno in Honduras

Veronica B. di Teor di Rivignano, un anno in Brasile

Linda C. di Torviscosa, un'estate nel Regno Unito grazie alla Borsa di studio Edison S.p.A.

Corinna C. di Spilimbergo, un'estate nel Regno Unito grazie alla Borsa di studio Edison S.p.A.

Sara C. di Udine, un anno in Irlanda

Martina C. di S.Maria La Longa, un anno in Honduras

Emma Sofia D.A. di Udine, un anno in Thailandia

Filippo D.F. di Udine, un anno in Thailandia

Mariasole D.P. di Codroipo, un anno in Serbia

Anna G. di Pasian Di Prato, un anno in Messico

Dalila G. di Tarvisio, un anno in India

Margherita G. di San Giovanni Al Natisone, un anno in Sudafrica

Izabela Q. di Udine, un anno in Turchia

Anna M. di Tolmezzo, un semestre in Cile