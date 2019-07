International Short film festival all'ex convento San Francesco

Ritorna a Pordenone anche quest’anno FMK – International Short Film Festival, il festival di Cinemazero, inserito all’interno del ricco cartellone di Estate a Pordenone, che dal 9 all’11 luglio all’ex convento San Francesco a Pordenone proporrà una selezione dei migliori cortometraggi in circolazione, spesso vincitori di premi ai maggiori Festival internazionali.

Appuntamento alle 20.30 con un aperitivo in collaborazione con Caffè Letterario e dj-set che si alterneranno durante le serate per accompagnare e preparare al meglio il pubblico alla visione.



Alle 21.30, infatti, cortometraggi internazionali si susseguiranno nel corso della serata, intervallati da incontri ed eventi speciali. Martedì 9 luglio sarà l’organizzatrice di suoni Johann Meyer a incontrare il pubblico di FMK per presentare il suo saggio Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste, che affronta la nascita e lo sviluppo della musica elettroacustica ed elettronica ponendo al centro della narrazione l’attività di compositrici impegnate nella costruzione della nuova musica del Ventesimo secolo. Inoltre, verrà consegnato il Premio Qualità Crédit Agricole FriulAdria per l’animazione che individua ogni anno un giovane talento da premiare e sostenere.



Mercoledì 10 appuntamento con l’attesa notte horror: 7 imperdibili cortometraggi da brivido per una serata all’insegna della tensione e della paura, accompagnati da altre 3 opere per un focus australiano. Ospite della serata Nicola Stradiotto, che, oltre a esporre fino al 31 luglio negli spazi della Mediateca di Cinemazero (Palazzo Badini) la sua mostra personale Lost Identity, presenterà il suo il suo fumetto Tropical Zombie, tra nonsense, splatter, surreale e, ovviamente, horror.



A chiudere la XVI edizione di FMK – International Short Film Festival, dopo gli immancabili corti, veri e unici protagonisti di questa edizione, Nicola Curtoni e Elena De Stefani con il loro libro Alla Ricerca della Sala. Il giro (d’Italia) dei cinema, un viaggio di 50 giorni alla scoperta dei cinema più innovativi del nostro Paese.

Come da tradizione sarà il pubblico a individuare i migliori cortometraggi nelle due sezioni del Festival: Cortometraggi e Cortometraggi Horror.



Novità di quest’anno i Bonus track. Infatti, nel corso delle tre serate, tutte a ingresso libero, saranno proiettate all’interno del caffè letterario tre cortometraggi che, pur non rientrando nella competizione, sono stati selezionati per qualità e interesse. Parliamo di Il s’est passé quelque chose, Umbra Orso d’oro al Miglior cortometraggio nel 2018 e Liberty, miglior cortometraggio al South by Southwest Festival.



Programma FMK _ Short film festival

Martedì 9 luglio

Alle 20.30 Apericena e dj set con Johann Meyer

Dalle 21.30 Cortometraggi internazionali

Caroline di Celine Held e Logan George - USA

Ted-Ed Accents di Robertino Zambrano - Australia/USA

Frontiera di Alessandro Di Gregorio - Italia

The Junk Knight di Lorenzo Sartorello – Italia

Ode all'ansia di Milena Tipaldo - Italia

Lagoon gleam e making of, di Milena Tipaldo e Alessandra Atzori - Italia

Skin di Guy Nattiv - USA/Israele

Je sors acheter des cigarettes, di Osman Cerfon - Francia

Creme de Menthe di Jean-Marc E. Roy e Philippe David Gagné - Canada



FMK incontra… Johan Merrick, presentazione del suo libro Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste

FMK premia...Premio Qualità Crédit Agricole FriulAdria



Mercoledì 10 luglio

Alle 20.30 Apericena e dj set con Lara Trevisan

Dalle 21.30 Cortometraggi Horror

Ipocondria Zombie di Antonio Caiazzo - Italia

Salt di Rob Savage - Inghilterra

Catcalls di Kate Dolan - Irlanda

Cloven di Mohamed Fakhro Bahrein - USA

Meet You in the parking lot di David Sloan e Jordan Eakin - USA

The Silver di David Michael Yohe - USA

Coda Sacra di Pol Barrós - Spagna



Focus Horror Australiano

Here There Be The Monsters di Drew Macdonald - Australia

Maggie May di Mia’kate Russell - Australia

Lavender di Henry Boffin - Australia



FMK incontra… Nicola Stradiotto presentazione del fumetto Tropical Zombie



Giovedì 11 luglio

Alle 20.30 Apericena e dj set con E. Sist

Dalle 21.30 Cortometraggi Internazionali

Import di Ena Sendijarević - Olanda

Souls of Totality di Richard Raymond - USA

73 Cows di Alex Lockwood - Inghilterra

Mémorable di Bruno Collet - Francia

Mercurio di Michele Bernardi - Italia

Le case che eravamo di Arianna Lodeserto - Italia

Pulsión di Pedro Casavecchia - Argentina/Francia



FMK incontra… Nicola Curtoni ed Elena De Stefani, presentazione del libro Alla ricerca della sala. Il giro (d’Italia) dei cinema