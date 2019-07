Invasione musicale con le bande in città

La città di Udine si prepara ad accogliere le Bande della Provincia di Udine: dal 6 luglio al 9 agosto, Piazza San Giacomo ospiterà quindici concerti che intratterranno il momento dell’aperitivo in città.



Ad inaugurare la Rassegna sarà al Corpo Bandistico “S. Cecilia” di Pradamano, che eseguirà il suo concerto a partire dalle 19.00 del 6 luglio; a seguire si esibirà la Banda Musicale di Reana del Rojale; domenica 7 alle 10.45 sarà invece la volta del Corpo Bandistico Corno di Rosazzo.



I concerti proseguiranno tutti i sabati e domeniche di luglio e della prima settimana di agosto con gli stessi orari, e vedranno sul palco la Nuova Banda di Carlino, l’Associazione Culturale Euritmia di Povoletto, il Complesso Bandistico di Fagagna, la Filarmonica di Pozzuolo, il Corpo Bandistico “G. Rossini” di Castions di Strada, il Corpo Bandistico Musicale “Città di Cividale”, il Corpo Bandistico “Val di Gorto”, la Filarmonica Madonna di Buja, la Banda Musicale Cittadina di Buja, la Filarmonica “L. Linda” di Nogaredo di Prato e la Banda Cittadina di Tricesimo.



L’appuntamento conclusivo avrà luogo venerdì 9 agosto alle 19.00 e vedrà protagonista la Banda Giovanile Udine Estate, con la partecipazione del Solista Kazuya Homma del Tokio Kosei Wind Orchestra.



"Il Friuli - sottolinea l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot - ha una grande tradizione di bande e, coerenti con il programma del Sindaco Fontanini, abbiamo il piacere di offrire piazza San Giacomo ad alcun delle migliori espressioni del nostro territorio allo scopo di avvicinare questa sempre viva realtà musicale e sociale ai nostri concittadini, come momento di intrattenimento e di conoscenza".



“L’organizzazione di una Rassegna Bandistica Estiva nella città di Udine rappresenta un importante riconoscimento del lavoro culturale e formativo che le nostre Bande portano avanti quotidianamente” commenta il Presidente Provinciale di ANBIMA Pasquale Moro “ed è importante sottolineare la stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Udine, che con l’organizzazione di questa Rassegna ha dimostrato di credere nel valore delle nostre proposte.”



La Rassegna “Bande in Centro” è stata inserita nel cartellone UdinEstate, che raccoglie tutti gli eventi co-organizzati dal Comune di Udine dal mese di giugno a quello di settembre.



Qui di seguito il calendario completo:

06/07/2019

19:00

Corpo Bandistico "S. Cecilia" di Pradamano



06/07/2019

20:00

Banda Musicale di Reana del Rojale



07/07/2019

10:45

Corpo Bandistico Corno di Rosazzo



13/07/2019

19:00

Assoc.Cult.Musicale "Nuova Banda" di Carlino



13/07/2019

20:00

Assoc.Cult.Musicale "Euritmia" di Povoletto



14/07/2019

10:45

Complesso Bandistico di Fagagna



20/07/2019

19:00

Filarmonica di Pozzuolo del Friuli



20/07/2019

20:00

Corpo Bandistico "G. Rossini" di Castions di Str.



21/07/2019

10:45

Corpo Bandistico Musicale "Città di Cividale"



27/07/2019

19:00

Corpo Bandistico "Val di Gorto" di Ovaro



27/07/2019

20:00

Filarmonica Madonna di Buja



28/07/2019

10:45

Banda Musicale Cittadina di Buja



03/08/2019

19:00

Filarmonica "L. Linda" di Nogaredo



04/08/2019

10:45

Banda Cittadina di Tricesimo



09/08/2019

19:00

Banda Giovanile Udinestate

solista: Kazuya Homma

Tutti i concerti saranno a ingresso libero.