Irama al Palmanova Outlet Village

E’ uno dei cantautori italiani più amati dai giovani. Irama, sarà l’ospite d’onore, al Palmanova Outlet Village, del prossimo appuntamento con il nuovo format “Musica e Parole”. Il cantautore sarà al Village sabato 15 giugno, alle 21, nella piazzetta principale. I negozi, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 23. «Siamo molto felici di poter ospitare al Village un artista come Irama, definito come uno degli astri nascenti del pop italiano – le parole della marketing manager, Giada Marangone -.



Con il format Musica e Parole Irama avrà modo di raccontarsi ed esibirsi in una performance live inedita. Confidiamo che l’evento possa accogliere i favori dei visitatori del Village». Ogni appuntamento avrà la durata di circa 60 minuti e gli artisti saranno intervistati dalla speaker radiofonica Loredana Forleo. Un evento unico, che permetterà al pubblico di conoscere l’uomo prima dell’artista. Nel 2016, Irama partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione “Nuove Proposte” con la canzone Cosa resterà. Dopo questa esperienza esce il suo album Irama, che contiene, oltre al brano sanremese, anche il singolo Tornerai da me, che lo porta a vincere il Coca Cola Summer Festival – Il gusto dell’estate nella categoria giovani.



Il 2017 è un anno importante. I numeri di Irama sui social crescono in modo esponenziale ed esce il suo nuovo singolo Mi drogherò, presentato per la prima volta sul palco del Wind Summer Festival, in onda su Canale 5. Nel 2018 entra ufficialmente a far parte della scuola di Amici, dove presenta Un giorno in più (che lo porterà ai vertici della classifica iTunes) e gli altri singoli contenuti nell’Ep Plume, uscito il 1 giugno 2018. L’11 maggio 2018, Irama si aggiudica la finale di Amici. Oltre al gradimento del pubblico (63% di preferenze) ottiene il plauso della critica sia come autore che come interprete.



Nel 2019, dopo essere diventato artista multiplatano e secondo artista italiano ad aver venduto più dischi nel 2018, partecipa al sessantanovesimo Festival di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, disco di platino in 4 settimane, classificandosi tra i primi dieci concoorenti e debutta al primo posto della classifica FIMI/GFK con il nuovo album Giovani per Sempre, uscito lo scorso mese di febbraio. Media partner dell’evento sarà Radio Company. L’ingresso è gratuito.