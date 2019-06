Jamaican boogie sound a Villa Manin

Con il concerto de The Uppertones, autentico punto di riferimento del Jamaican Boogie sound, prende il via domenica 16 giugno alle ore 11:30 del mattino la rassegna domenicale di concerti mattinieri a ingresso gratuito nel Parco di Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD), una delle ville venete più grandi d’Italia, autentico gioiello artistico e simbolo culturale del Friuli Venezia Giulia.



The Uppertones formati dal cantante e trombonista Mr. T-Bone, da Ferdinando Count Ferdi Masi alla batteria, simbolo della musica in levare in Italia e fondatore dei Casinò Royale e dei Bluebeaters e dal giovane talentuoso Phil Cuomo alle tastiere e alla voce, sono un trio dedicato al suono della Giamaica degli anni ’50, quando il mento incominciava a fondersi con lo swing, il boogie e il calypso creando un mix poi definito Bluebeat o Jamaican Boogie e da questa miscela esplosiva negli anni seguenti nacquero la musica ska, rocksteady, reggae e hip hop.

La dimensione live è la più congeniale per The Uppertones – protagonisti di oltre 250 concerti nei principali club e festival europei, solamente negli ultimi due anni – che grazie al loro sound davvero unico sono in grado di interagire e coinvolgere il pubblico sin dal primo brano.



La rassegna “Concerti nel Parco” – ideata dall’ERPAC, in collaborazione con l’Associazione Stage Plan e VignaPR, per passare una domenica alternativa con la famiglia e gli amici scoprendo da vicino il patrimonio storico-architettonico della residenza dogale e il patrimonio naturalistico del Parco di Villa Manin – proseguirà ogni domenica alle 11:30 del mattino con i concerti di alcuni tra i più promettenti e affermati artisti della scena musicale italiana: da The Andrè (23 giugno) a Morgan (14 luglio, unico suo concerto in FVG), passando per il trio brasiliano-milanese dei Selton (30 giugno) e il trio swing de Les Babettes (7 luglio) che per l’occasione saranno accompagnate da Mr. Wallace All Stars.

Domenica 21 luglio è fissato alle ore 5:30 del mattino il concerto all’alba con il pianista compositore Remo Anzovino (Nastro D’Argento 2019 – menzione speciale Musica Nell’Arte), uno dei più importanti esponenti della scena strumentale nazionale e internazionale.

L’appuntamento speciale che chiuderà la rassegna è il concerto al tramonto “Tutti i suoni del Quartetto d’Archi” in programma giovedì 25 luglio con l’ArTime Quartet.



La rassegna “Concerti nel Parco” si inserisce nell’ambito di “Villa Manin Estate 2019”, che propone complessivamente oltre 20 appuntamenti estivi tra musica, teatro, arte e fotografia, unendo alcune tra le più importanti realtà artistiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.



PROGRAMMA “CONCERTI NEL PARCO”:

domenica 16 giugno (ore 11:30) – THE UPPERTONES

domenica 23 giugno (ore 11:30) – THE ANDRÉ

domenica 30 giugno (ore 11:30) – SELTON

domenica 7 luglio (ore 11:30) – LES BABETTERS & MR. WALLACE ALL STARS

domenica 14 luglio (ore 11:30) – MORGAN

domenica 21 luglio (ore 5:30) – REMO ANZOVINO “CONCERTO ALL’ALBA)

giovedì 25 luglio (ore 19:00) – TUTTI I SUONI DEL QUARTETTO D’ARCHI