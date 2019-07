Jova Beach, le scuse per le lunghe code

Tempo di bilanci anche per Trident Music, che cura l'organizzazione del Jova Beach Party. "Lignano Sabbiadoro ha risposto meravigliosamente. In termini di viabilità e di traffico, tutto si è svolto nella più assoluta normalità e l’entrata e il deflusso è stato veloce e ordinato. Anche dal punto di vista della balneazione, tutti coloro che hanno desiderato fare un bagno hanno potuto immergersi in acqua nella massima sicurezza garantita dall’organizzazione e dalle autorità competenti", scrivono gli organizzatori.

"Ci sono state purtroppo lunghe code alle casse dei Token e per il food and beverage, la cui richiesta è stata evidentemente sottostimata. Trident si scusa per i disagi e sta già provvedendo a incrementare le casse per il cambio dei token e i punti di ristoro. Il Jova Beach Party è un’esperienza audace da tutti i punti di vista e il pubblico ha dimostrato di esserne entusiasta. E' una novità e dal punto di vista organizzativo non ha precedenti. Con la data di Lignano Trident Music ha preso contezza di alcuni aspetti che saranno sicuramente migliorati già dalla prossima tappa del 10 luglio a Rimini Terme", conclude la nota.