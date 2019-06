Jova Beach Party, tutto esaurito per la prima data a Lignano Sabbiadoro

Per la prima tappa nessuna disponibilità di biglietti neanche presso il botteghino il giorno dello show: Trident Music, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia perciò di provare a venire alla spiaggia Bell'Italia, luogo dell’evento. Tutto esaurito anche per il secondo appuntamento a Rimini il 10 luglio ma sono ancora disponibili i biglietti per le tappe successive. Tra le prime in calendario, sono ancora disponibili biglietti per il terzo appuntamento a Castel Volturno (sabato 13 luglio) e per il quarto appuntamento a Marina di Cerveteri (martedì 16 luglio).



E finalmente si alza il sipario sulla line up di ospiti di tutti i Jova Beach Party.

Il 6 luglio saranno con Lorenzo a Lignano Sabbiadoro: Ackeejuice Rockers, Baloji, Benny Benassi, Magicaboola Brass Band, Albert Marzinotto, Mellow Mood, Paolo Baldini, Shantel.

il 28 agosto saranno nuovamente al Jova Beach Party gli Ackeejuice Rockers e i Mellow Mood, insieme a Club Paradiso, Daniele Baldelli, Istituto italiano di Cumbia e Tre allegri ragazzi morti.



Line up ospiti, 6 luglio

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

Duo di musica elettronica fondato nel 2007 dai dj/produttori veneti Ali Selecta e King P. Le loro produzioni abbracciano numerosi generi musicali come dancehall reggae, hip hop, soca, afrobeat, house e moombathon.

ALBERT MARZINOTTO (Italia)

Dj e producer, è indubbiamente uno dei talenti italiani più convincenti del clubbing attuale. La sua energia contagiosa unita ad una grande creatività lo ha portato a suonare nei migliori club in Italia e in Europa.

BALOJI (Congo)

Attore, regista, poeta e musicista, l’universo di Baloji è fatto di immagini e idee, in perenne movimento come l’afrobeat sintetico che produce, frutto di un’improbabile alleanza tra il rockrumba e un funk futurista.

MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)

Travolgente marchin’ band itinerante e da palco, composta ed animata da 12 musicisti che suonano trombe, sassofoni, sousafono, percussioni. La Magicaboola ha talento per poter unire l’effervescenza delle marchin’ band di New Orleans alla tradizione delle bande folkloristiche italiane mischiando gli stili e dando vita ad uno spettacolo coreografico, unico e travolgente in cui nulla è più importante del coinvolgimento del pubblico!

MELLOW MOOD (Italia)

Nati a Pordenone nel 2005, sono ad oggi uno dei nomi più importanti nel panorama reggae europeo. La band è al suo quinto disco, “Large”, e vanta la partecipazione ad alcuni tra i festival più importanti in Europa e America, tra cui il Rototom Sunsplash (Spagna), il California Roots (USA) e il Jamming Festival (Colombia).

PAOLO BALDINI (Italia)

Produttore, bassista e dub master, dopo aver militato con Africa Unite e Dub Sync si dedica ininterrottamente alla produzione interpolando il suo carattere reggae dub di matrice sperimentale con il suono delle band a cui si dedica (Mellow Mood, ARAWAK, Tre Allegri Ragazzi Morti). Dopo anni di collaborazione con la Tempesta Dischi, dà vita alla declinazione reggae dub della medesima, La Tempesta Dub. Nel 2019 pubblica LARGE DUB.

SHANTEL (Germania)

“King of Balkan Dance floor”, inventore del Balkan Beat, Shantel ha portato le sonorità selvagge dell’Est europeo nel mondo dei club: Vogue ha definito la sua serata Bucovina Club, come la più promettente idea musicale dall’avvento dell’Acid House. DJ, produttore, musicista e autore di colonne sonore come Soul Kitchen di Fathi Akim.

BENNY BENASSI (Italia)

Disc jockey e produttore discografico italiano tra i più popolari e famosi al mondo. Ha al suo attivo decine e decine di hits pubblicate in tutto il mondo, solo per citare un esempio, il singolo “Bring the Noise” (una rivisitazione del successo dei Public Enemy) col quale, nel 2007, vince il Grammy Awards nella categoria “Best Remix”. Nel 2012 ha prodotto i brani “Girl Gone Wild”, “I’m Addicted” e “Best Friend” per l’album MDNA di Madonna, nello stesso anno ha collaborato con Jovanotti per il remix di “Ti porto via con me”, oltre ad aver realizzato il remix del brano “Doom and Gloom” dei Rolling Stones. E’ un grande onore averlo come ospite al Jova Beach Party.

Line up ospiti, 28 agosto

CLUB PARADISO (Italia)

Un duo di dj in missione: portare avanti la Golden Age della Club Culture della Riviera Adriatica attraverso lo spazio e il tempo con synth e drum machines, mescolando passato e futuro in un presente ruvido e innovativo. Il loro primo album, “Esotica Erotica Psicotica” è appena uscito.

DANIELE BALDELLI (Italia)

È stato il primo dee-jay in Italia, attivo dal 1969, quando questa professione era ancora da inventare. Ancora oggi produce dischi e soprattutto mixa incessantemente in giro per il mondo, da Tokyo a New York, da Berlino a Melbourne, divulgando la sua esperienza e tecnica, oltre che il suo stile personalissimo che lo annovera come inventore dello stile afro/cosmic.

ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA (Italia)

Tutti i membri dell’Istituto di Cumbia assieme al Jova Beach Party. Lorenzo Cherubini, Cacao Mental, los3saltos, Viva Viva Malajunta, Giulietta Passera e il preside dell’istituto Prof. Dott. Gran. D.p. Davide Toffolo.

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (Italia)

Il tour estivo del Sindacato dei Sogni incontra il Jova Beach Party. Tre Allegri Ragazzi Morti e Lorenzo di nuovo assieme per fare festa e musica.

ATTENZIONE: Ciascun bambino, accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci, DEVE avere un regolare titolo di ingresso previsto dalla legge e ha l’OBBLIGO DI PRESENTARLO ALL’INGRESSO DEL JOVA BEACH PARTY. Coloro che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la posizione dei propri bimbi, è indispensabile lo facciano al più presto visitando il sito https://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html