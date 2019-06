Jova Beach Party si arricchisce di sette canzoni inedite

A un mese esatto dal debutto esce Jova Beach Party, un EP con sette nuove canzoni fresche di studio, scritte e realizzate durante la produzione del progetto più caldo dell’estate.

“Per visualizzare l’idea che stava nascendo serviva un po’ di musica, qualcosa di nuovo, senza pressione, per il piacere di immaginare la gente che balla”.

E’ un disco dove l’anima DJ di Lorenzo Jovanotti emerge evidente, più che in qualsiasi altro suo album dove spesso convivono altre atmosfere. In Jova Beach Party fondamentalmente si balla, la base di questi pezzi è decisamente festaiola, ritmica in sette possibili coniugazioni. Ma da sotto la superficie emergono ”canzoni”, la scrittura di Lorenzo, il romanticismo, l’avventura, la vitalità, l’energia, l’attenzione alle parole.



Una grande sorpresa per i fan di Lorenzo, è la colonna sonora che in molti desideravano ma che nessuno si aspettava, realizzato nell’ombra e pronto per essere pubblicato a sorpresa.

Jova Beach Party è un EP di sette nuovi pezzi ricco di collaborazioni, nello spirito di condivisone che anima l’intero progetto delle feste in spiaggia.



“È’ pura passione per la musica, niente altro che passione per la musica e per quello che la musica fa accadere.

Per Jova Beach Party non sono previsti video ufficiali, ma anche in questo caso c’è un esperimento in atto: l’Ep esce infatti anche in forma di playlist di Lyric video con i 7 brani in versione cartoon

Sviluppati dai fratelli Dan&Dav insieme a Colormovie che ha curato il montaggio e gli effetti speciali.

Nel frattempo Lorenzo sta ultimando i preparativi per i party che dal 6 luglio animeranno 15 spiagge italiane a cominciareda Lignano Sabbiadoro già sold out.

Sono 63 al momento gli ospiti già annunciati, provenienti da tutto il mondo. Le feste, prodotte e organizzate da Trident Music, cominceranno intorno alle ore 16 e andranno avanti fino a sera inoltrata.

Per immergersi nel clima di festa degli appuntamenti in spiaggia, Lorenzo ha inaugurato da poco la Jova Beach Radio, un vero e proprio canale musicale con una sua selezione di brani incredibili, ma anche con dei veri e proprio “programmi”/ “session” da 50 minuti cadauno realizzati da lui stesso, per i fan, ma per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di viaggi e di racconti.

Per l’uscita della nuova musica, Lorenzo ha dedicato un’intera Jova Session, alla nascita del progetto, raccontando i retroscena e le curiosità che lo hanno portato a scrivere e a produrre le nuove canzoni di Jova Beach Party.

Disponibile sulla Jova Beach Radio, scaricabile gratuitamente con la Jova Beach App per iOs e Android che darà continui aggiornamenti e informazioni sulle spiagge, HAPPY EP A TUTTI!, percorre tutte le tappe del percorso, e svela i retroscena curiosi delle molte collaborazioni contenute.