Jova Beach Party sold out a Lignano Sabbiadoro

A più di un mese, il debutto del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro il prossimo 6 luglio è totalmente sold out.



Trident, che organizza i 17 party in tutta Italia tra luglio e agosto, comunica che non sarà disponibile alcun ulteriore biglietto, neanche alla sera stessa dello spettacolo.



Anche Rimini, la seconda spiaggia prevista, si sta velocemente avviando al tutto esaurito. Sono invece ancora disponibili tagliandi per le altre spiagge e per la tappa in montagna di Plan de Corones di sabato 24 agosto.



A fronte delle numerose richieste di spiegazione su comunicazioni pubblicate dal sito online VIAGOGO e da altri siti similari di secondary ticketing, Trident invita il pubblico a NON ACQUISTARE BIGLIETTI SU QUESTI SITI. Gli organizzatori non hanno alcun tipo di rapporto con queste organizzazioni che non garantiscono la consegna dei biglietti e danno informazioni false, o comunque non chiare, sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle capienze. Per concludere, nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organizzatori per qualunque tipo di informazione e/o disguido relativa alle attività svolte da questi siti.