Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è arrivato a Lignano Sabbiadoro ieri, domenica 30 giugno. Con tanto di post fotografico, Jovanotti, che sabato 6 luglio animerà la spiaggia con la prima tappa del 'Jova Beach Party 2019', annuncia il suo arrivo nella città di mare friulana.



"La squadra è al lavoro - scrive Jovanotti -, è la migliore che esiste in italia, questa 'missione' è solo per gente con caratteristiche umane e professionali speciali. Un mio collaboratore storico che con me ha fatto tutte le tourne degli ultimi 25 anni mi ha scritto ora questo sms: “Questa è veramente un’emozione che va oltre il concerto, il lavoro e l’ impegno . Questa è’ vita”. È cosi anche per me. Vi aspettiamo in giro".



"Grazie a tutti quelli che dal primo giorno ci credono e sono con me in questo viaggio che sta per iniziare davvero. Vi porto via con me!".



L'appuntamento, per i fan friulani, è a Lignano, sabato 6 luglio.