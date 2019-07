Kamasi, visionario delle note tra jazz e hip-hop

Prendete un rapper evoluto come Kendrick Lamar e un musicista che ha fatto la storia del jazz, uno qualsiasi tra Theolonious Monk o Duke Ellington, con il loro approccio orchestrale. Nel mezzo, alla vigilia degli Anni ’20 del nuovo millennio, ecco arrivare Kamasi Washington, il nuovo prodigio visionario della musica, capace di rivoluzionare l’idea stessa del jazz, aprendolo forse definitivamente alla commistione tra i generi, dal soul all’hip-hop, al blues, senza però quella zavorra fatta di formalismi filologici e virtuosismi talvolta fini a se stessi, mantenendo sempre integri i capisaldi della musica d’improvvisazione.

Martedì 9 Kamasi sarà al Teatro ‘Verdi’ di Gorizia per una delle date di GoGo Jazz firmate dal circolo Controtempo. Una delle date più importanti dell’estate musicale in regione per un autore che a meno di 40 anni ha pubblicato due album-capolavoro di fila: ‘The epic’, uscito nel 2015, quasi tre ore di centrifuga di 50 anni di jazz e black music, e ‘Heaven and Heart’ (2018), un album non meno lungo, carico ma non pomposo, visionario ma accessibile, ricco di soul e di orchestrazioni. Un lavoro virtualmente senza tempo.

Famoso anche in ambito hip-hop per le sue collaborazioni con Snoop Dogg, Lauryn Hill, Flying Lotus e soprattutto il già citato Lamar, Kamasi Washington non è solo un sassofonista che, quasi da solo, ha fatto rinascere il jazz della West Coast, ma un personaggio ‘larger than life’, autore di composizioni spirituali che hanno rivitalizzato il genere, allontanandolo dal dilagante revivalismo e avvicinandolo a un pubblico potenzialmente più vasto di quello dei semplici jazzofili.

La sua musica è più grande di qualsiasi altra cosa attualmente in circolazione e gli permette di andare avanti e indietro nel tempo con lo sguardo fisso – e pieno di un ottimismo quasi in controtendenza – verso il futuro.