Karl Leister e Luisa Sello con Aurora Sabia per 'Note in Castello'

Karl Leister, leggenda vivente del clarinetto, già membro dei Berliner Philharmoniker, e Luisa Sello, flautista friulana attiva a livello internazionale, saranno, con la pianista Aurora Sabia, i protagonisti del terzo appuntamento della rassegna Note in Castello, organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Udine in collaborazione con i Civici Musei.

Nella musica, il canto – questo il titolo del concerto in programma domenica 31 marzo alle ore 11.00 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine – proporrà un programma cameristico nel quale il virtuosismo e le abilità strumentali saranno le ancelle del canto e della liricità, in un binomio espressivo che conquisterà il pubblico. Il programma proporrà composizioni di Spohr, Mendelssohn, Schubert, Bizet, Lachner, Meyerbeer e Saint-Saëns.



Formatosi alle grandi scuole tedesche dell’interpretazione, già primo clarinetto di Herbert von Karajan nei Berliner Philharmoniker, Karl Leister è uno dei più grandi solisti riconosciuti a livello mondiale, acclamato per le sue memorabili interpretazioni di Mozart e Brahms. Ha insegnato all'Accademia Herbert von Karajan dell’Orchestra Berliner Philharmoniker, alla Hochschule für Musik di Berlino ed è membro onorario della Royal Academy of Music di Londra. Ha inciso quasi tutte le principali opere della letteratura per clarinetto e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Luisa Sello suona in tutto il mondo ed è stata scelta dal Ministero per i Beni Culturali per rappresentare la musica italiana. Nel suo curriculum figurano nomi come Riccardo Muti e Philippe Entremont, nonché alcuni dei più importanti palcoscenici del mondo come la Carnegie Hall di New York e il Teatro alla Scala di Milano.

Diplomatasi al Conservatorio di Trieste, Aurora Sabia si è perfezionata alla Schola Cantorum di Parigi e ha vinto il premio Fondazione Ananian. Svolge attività concertistica a livello internazionale, sia come solista sia in qualità di camerista.



La rassegna Note in Castello proseguirà domenica 7 aprile con il concerto dedicato a Pierluigi Cappello Al centro delle cose con la voce di Elsa Martin e il pianoforte di Stefano Battaglia. Ultimo appuntamento domenica 14 aprile con il concerto Mozart & Salieri con il clarinettista udinese Nicola Bulfone e il quartetto d’archi slovacco Moyzes.



Al termine dei concerti i possessori del biglietto potranno degustare gratuitamente un aperitivo alla Casa della Contadinanza. Grazie alla collaborazione tra SAF e Comune di Udine, il pubblico potrà anche usufruire del bus navetta gratuito da Piazza Libertà al Castello di Udine. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

È possibile prenotare chiamando la biglietteria dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia lo 0432 224224/11.