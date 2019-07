Kennedy Administration, mix di funk, jazz e R&B per il TriesteLovesJazz

Una serata esplosiva, carica e sorprendente, composta da un irresistibile mix di elementi fusion, funk, hip hop, R&B, pop e jazz di altissimo livello è quella con i Kennedy Administration in programma domani, lunedì 8 luglio 2019, alle ore 21 in Piazza Verdi, con ingresso libero, nell’ambito di Trieste Estate 2019.



"Mrs. Kennedy è la cartina da tornasole della musica di oggi, dalla musica popolare, alle più diverse dance music, alla musica per i ragazzi: se vogliamo provare che la popolarità, l'essere forti nelle vendite può essere sinonimo di qualità, allora Kennedy Administation è la dimostrazione di questo. Mrs Kennedy è la vera essenza delle voci soul dell'era moderna!". Questo scrivono di Kennedy Administration su Jazz FM, una delle migliori riviste specializzate inglesi. Alla voce straordinaria di Mrs. Kennedy si accompagnano Ondre J Pivec alle tastiere, Chelt on Grey al basso, Nathaniel Townsley alla batteria e Daniel Muni alla chitarra.



Una personalità vocale e scenica strepitosa, accompagnata da una band irresistibile. Ascoltare Miss Kennedy è un regalo per l’anima ma anche un invito a non rimanere seduti. Il “combo” che l’accompagna vanta infatti un’enorme esperienza accumulata negli anni come band residente al mitico club “Groove” a New York. La band ha sviluppato un suono personale, un perfetto e irresistibile mix di elementi Fusion, Funk, Hip-Hop, R&B, Pop e Jazz di altissimo livello, con un impatto di grande modernità e di travolgente e positiva energia.



TriesteLovesJazz, organizzato dalla Casa della Musica/Scuola di Musica55 e promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di Trieste Estate, si svolge dal 4 luglio all’11 agosto 2019. Nel programma sono compresi l’appuntamento dedicato al Maestro Lelio Luttazzi, i premi Franco Russo e Jacopo Starini dedicati ai giovani musicisti e il concerto all’alba sul Molo Audace. Il Festival prevede concerti con la partecipazione di protagonisti d’oltreoceano della scena del Jazz mondiale, di vari artisti italiani, europei ed extraeuropei di primo piano e musicisti della nostra città e della nostra area geografica che testimoniano, come in ogni edizione, l’alto profilo musicale e la vocazione internazionale del festival. Gli spettacoli si svolgono nella centralissima Piazza Verdi e nel suggestivo Bastione Rotondo del Castello di S. Giusto e sono tutti a Ingresso libero. TriesteLovesJazz si svolge con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le Fondazioni Casali ed il sostegno di Pecar Piano Center, Grand Hotel Duchi d’Aosta, Residence Sara / Hotel Barbacan 3 / Hotel Capitelli, Mascalzone Latino.



Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.

Aggiornamenti e informazioni su TriesteLovesJazz: www.TriesteLovesJazz.com



