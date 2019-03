Kristalia, un programma con la nuova musica italiana

Quattro appuntamenti live in programma al Club Kristalia di Prata di Pordenone, dove da marzo a giugno il palcoscenico della nuova "casa della musica" del Friuli Venezia Giulia accoglierà quattro interpreti del sound più nuovo della stagione.

Si tratta di quattro artisti scelti per comporre una vera e propria rassegna della migliore musica che ascoltata su disco, in radio, e sulle maggiori digital playlist, potrà essere scoperta dal vivo nel corso di quattro serate tutte a ingresso libero e rese possibili dalla collaborazione con Yamaha Pianoforti.

Lunedì 25 darà il via a questo speciale calendario musicale Marella Motta, cantautrice italianissima dalla forte intensità vocale ed espressiva che ricorda il colore timbrico diAmy Winehouse. Al pubblico presenterà in anteprima alcuni brani dal suo album di debutto “And everything in between” prodotto dall’etichetta parigina Another Music Records, uscito da pochissimi giorni: brani intrisi di soul, R&b e jazz e parlano di piccole e grandi storie della vita intima dell'artista.

Giovedì 18 aprile sarà la volta di Venerus, giovane milanese che ha scelto prima Londra e poi Roma per la sua personale formazione musicale. Poco più che ventenne, Andrea Venerus è già noto al grande pubblico grazie a hit come “Non ti conosco” e Dreamliner, preview dell'EP "A che punto è la notte", un mix di elettronica e le sonorità più calde del soul, totalmente suonato in prima persona.

Giovedì 16 maggio il palcoscenico sarà per Ainé, ovvero Arnaldo Santoro, classe 1991, un giovanissimo talento che ha perfezionato gli studi musicali a Los Angeles nella prestigiosa Venice Voice Accademy. In tour con Gegè Telesforo, pianista di Giogia (con cui ha realizzato la cover di “Stay” di Rihanna), Ainé mescola nu-soul, hip hop e R&B.

Il quarto live, a chiusura del calendario del Club, giovedì 6 giugno CRLN, cantautrice marchigiana che ha letteralmente creato il suo pubblico esibendosi sui social in cover eseguite con l’ukulele. Scoperta dall'etichetta Macro Beats, solida e precisa nello stile, è a tutti gli effetti una della promesse più allettanti della musica italiana, presente sui palchi più prestigiosi della musica "nuova" italiana, dal MiAmi all’Home Festival, a Viva Festival e tanti altri.