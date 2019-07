Kythara live nella corte del Melograno Onlus

Kythara, trio di chitarristi eclettici, con stili differenti, tra flamenco, jazz e fingerstyle, approda il 17 luglio, alle 21.00, nella corte della Comunità del Melograno Onlus in via della Libertà 8 a Lovaria di Pradamano nell’ambito della rassegna musicale “Nei Suoni dei Luoghi”.



L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Pradamano, porterà sul palco Michele Pucci (chitarra flamenca), Francesco Bertolini (chitarra Jazz) e Enrico Maria Milanesi (chitarra acustica), ideatori del progetto musicale Kythara - in greco antico cetra – con cui dal 2014 girano l’Italia proponendo brani originali e arrangiamenti di musiche appartenenti a diverse culture, dal Medio Oriente all'Europa, dall'America del Nord e quella del Sud. Un concerto quasi “geografico” che porta l'ascoltatore in viaggio per il mondo e lo avvicina a culture solo apparentemente lontane, legate da una matrice comune, la musica.



Tre stili differenti, tre chitarre con sonorità diverse, tre musicisti che attraverso la loro sensibilità artistica vogliono abbattere le differenze e trovare un terreno comune, un dialogo musicale intenso e “vero”, che spinge al massimo livello di sperimentazione la creatività dei tre, impegnandoli in una rilettura di brani di matrice jazzistica, country, etnica e latinoamericana, combinando le rispettive sonorità e tecniche.



La corte della Comunità del Melograno, la onlus impegnata dal 1996 a favore di persone adulte con disabilità intellettive ospitate presso la casa famiglia di Lovaria , si candida nuovamente a fare da degna cornice di eventi culturali che animano il territorio nel periodo estivo come, ultimo in ordine di tempo, lo spettacolo di fine giugno della nota cabarettista Catine. Gli appuntamenti costituiscono inoltre l’occasione per promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale degli utenti dell’associazione, obiettivo perseguibile solo grazie al sostegno dell’intera comunità.



In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso Villa Dragoni (via della Libertà, 4 Lovaria).