L'estate del Mr.Charlie

L'estate 2019 di Mr.Charlie, storico club di Lignano Pineta (UD) e del suo esclusivo privé Charlino prende forma in tanti dettagli e party tutti da vivere. Ecco alcuni degli appuntamenti, party dedicati a chi vuol vivere la nuova stagione con stile, ritmo e con la compagnia giusta.



Ad esempio, il 3 agosto arriva al Mr.Charlie Elettra Lamborghini. "Twerking Queen", il suo album è uscito da poche ore. Con i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram, è uno dei personaggi più popolari e discussi della TV italiana e non solo, grazie anche alla partecipazione a programmi come Super Shore ed Ex on the Beach. È attualmente uno dei quattro coach a The Voice. La cantante è esplosa con il singolo "Pem Pem" nel 2018, il cui video ha superato le 100 milioni di visualizzazioni dalla sua uscita... ed è uno dei pochi veri personaggi dello show biz internazionale.



Dopo l'opening dell'8 giugno, al Charlino, all'esclusivo privé di Mr.Charlie, si continua a ballare con stile e con il sorriso sulle labbra grazie alla musica selezionata da un resident d'eccezione come Tommy De Sica ed alla direzione artistica di Ale Big Mama & UnaTantum. Ogni notte il locale si riempie di farfalle, il tema di tutta la stagione in questo spazio... E che succede il 15 giugno? Il rumore di gnu, zebre, elefanti, serpenti e tutta la flora che circonda la Savana saranno teatro del Charlino privè. Animazione e scenografie dal sapore tropicale. Un safari fra cibo, musica e divertimento per una notte fuori dagli schemi. Dinner show a cura di Tommy De Sica & Faber alla voce. Per quel che riguarda il cibo, si spazia dal pesce fresco alla carne d'eccellenza, scegliendo tra piatti da condividere e un menu alla carta all'altezza dei più esigenti.



E che succede al Mr.Charlie il 15 giugno? Il party è My Boyfriend is Out of Town, un party dedicato alle ragazze di ogni età. Ecco come la presenta lo staff di Mr.Charlie: "Donne Indossate il vostro abito migliore, le scarpe più audaci, il rossetto più aggressivo e... pronte per la vostra serata esagerata!".



Ogni martedì al Mr.Charie infine è MartedItaliano. Non è certo la solita serata in discoteca. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca... In console c'è Tommy de Sica.



